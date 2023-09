CAMEROUN :: André Siaka: « Les connaissances s’acquièrent toute la vie, n’arrêtez jamais de les enrichir» :: CAMEROON

Comme chaque année depuis 6 ans, André Siaka, le parrain de Fegù, a délivré un message fort instructif en direction des meilleurs diplômés de la communauté Bandjoun du Wouri récemment primés à Douala. Les quelque 500 lauréats étaient tout ouïe au message de celui que la communauté considère comme un modèle d’excellence et un repère pour sa jeunesse.

Je voudrais commencer par saluer la présence de Madame la Représentante du Délégué Régional des Enseignements Secondaires ; saluer ensuite Sa Majesté le Chef du canton Bassa et le Chef de notre communauté Bandjoun du Wouri ; saluer enfin toutes les personnalités ici présentes, en particulier mes camarades notables.

Je voudrais maintenant me tourner vers les enfants pour les inviter à être attentifs aux propos que je m’en vais tenir.

Mais auparavant, je voudrais saluer le travail du Comité d’organisation qui, d’année en année, améliore le niveau de cette manifestation. Chaque année, nous assistons à des améliorations voire des innovations. De même, nous rassemblons toujours davantage de monde, avec un ciblage toujours plus fin des résultats. Un grand bravo donc à tout le Comité d’organisation qui se dévoue sans compter et qui consacre beaucoup de temps et d’énergie pour compiler ces résultats. Je leur sais gré de m’avoir désigné comme parrain dès le lancement de cette initiative.

Chers lauréats,

Je crois en certaines valeurs et j’espère pouvoir vous les faire partager. Quels sont les objectifs qui sont visés par l’excellence scolaire ? Certains d’entre vous vont répondre « Encourager l’obtention des diplômes ». Mais je crois que c’est largement insuffisant de penser qu’on travaille uniquement pour le diplôme. Ce que nous voulons fêter, ce que nous voulons encourager, c’est l’excellence. L’excellence suppose que vous travailliez beaucoup. Il y a donc la valeur travail qui est ici magnifiée ; que vous travailliez avec rigueur, parce que sans la rigueur, vous ne pouvez pas obtenir les résultats escomptés ; enfin que vous travailliez avec persévérance, honnêteté et loyauté. Nous devons garder en mémoire que l’éducation est le moteur du développement, au sens large, de la nation.

Mais l’instruction, quelle que soit l’importance que nous lui accordons, n’est qu’un des pans de l’éducation. C’est l’instruction, enrichie des valeurs parmi lesquelles celles que je vous ai citées plus haut, qui débouche sur l’éducation et permet aux plus méritants d’apporter une contribution significative au développement de la société. Je ne vous demande pas d’être tous des Einstein, mais essayez quand même de ne pas vous limiter à la simple obtention de votre diplôme. Certains, quand ils ont leur diplôme, abandonnent leurs livres, on ne sait où, et n’ont plus jamais de contact avec ces derniers. Or, les connaissances s’acquièrent toute la vie. Et pas uniquement à l’école.

Je voudrais à ce stade vous lire un passage de Le chemin de Hiala, l’autobiographie de Fotso Victor, que vous admirez tous, que nous admirons tous et qui est un modèle de réussite dans notre société. Il lui a manqué un élément dont il partage l’amertume dans ce passage : « Cette insuffisance de formation scolaire m’a laissé une blessure profonde que le temps et l’argent n’ont jamais cicatrisée. Lorsque mes affaires prirent de l’importance, lorsque j’eus devant moi des interlocuteurs brillants, cultivés, je souffris de ne pouvoir m’exprimer plus facilement en français, de ne pouvoir lire à la volée plusieurs pages du contrat. Rien n’est pire que ce sentiment de honte absurde qui vous submerge alors. Même si vous savez que votre responsabilité n’est pas en cause, que votre faiblesse est malheureusement partagée par l’immense majorité des Camerounais de votre génération, la honte est là, dans vos entrailles. Je n’ai jamais pu me résoudre à admettre cette douleur qui atteint votre dignité d’homme ».

Vous avez là un élément qui vous permet d’intégrer l’instruction. Je souhaite qu’elle soit à sa place, qu’elle soit le fondement de votre éducation pour une ambition plus grande que celle de dire « Je suis ingénieur, j’ai un master, je suis professeur, etc. » ; qu’elle soit le point de départ d’une ambition plus grande, à savoir celle de se demander : « À quoi aurai-je contribué dans la communauté, qu’est-ce que j’aurai apporté dans le développement de la société ? »

Sur ce, les enfants, je vous félicite de vous être inscrits sur le chemin de l’excellence, parce que vous avez fait le premier pas en étant parmi les meilleurs. Mais, je vous le confirme, ce n’est que le premier pas. Le meilleur est à venir.