CAMEROUN :: Opération réussie contre le grand banditisme à Yaoundé : 6 membres d'un gang de 13 appréhendés :: CAMEROON

Dans une opération audacieuse menée par les éléments du commissariat central d'Ekounou, la police de Yaoundé a réussi à arrêter six membres présumés d'un dangereux gang de 13 personnes, spécialisées dans les agressions nocturnes, les cambriolages et, plus tragiquement, le meurtre d'un sexagénaire.

Les autorités de la région avaient intensifié leurs efforts pour lutter contre le grand banditisme, qui constituait une menace croissante pour la sécurité des citoyens de Yaoundé. Les opérations de patrouille nocturne et les enquêtes sur les crimes avaient conduit les enquêteurs à identifier ce gang notoire.

Selon les informations fournies par le commissariat central d'Ekounou, les membres de ce gang étaient réputés pour leurs agressions nocturnes violentes, ciblant souvent des résidences privées et des commerces. Leurs activités criminelles comprenaient des cambriolages, des vols à main armée et d'autres actes criminels similaires.

Le point le plus choquant de leur dossier est l'accusation de meurtre, où ils auraient poignardé mortellement un sexagénaire lors d'une de leurs agressions. Cette tragédie a secoué la communauté locale et a incité les autorités à intensifier leurs efforts pour mettre fin aux activités criminelles de ce gang.

L'opération policière, qui a mené à l'arrestation de six membres présumés de ce gang, a été menée avec succès. Les détails sur l'arrestation des suspects n'ont pas encore été entièrement divulgués, mais les autorités ont affirmé qu'elles avaient réuni suffisamment de preuves pour étayer les charges portées contre eux.

Le commissaire en charge de l'affaire a déclaré : "Nous sommes déterminés à éradiquer le grand banditisme dans notre ville, et cette arrestation marque une victoire significative dans notre lutte contre la criminalité. Nous continuerons à travailler sans relâche pour assurer la sécurité de nos citoyens et pour que la justice soit rendue."

Les six suspects seront soumis à une enquête approfondie et devront répondre de leurs actes devant la justice. Les autorités ont également lancé un appel à la population pour qu'elle collabore étroitement avec la police en fournissant des informations sur d'autres membres présumés du gang encore en liberté.

Cette opération est un exemple de l'engagement des forces de l'ordre de Yaoundé à maintenir la paix et la sécurité dans la région, et elle envoie un message clair aux criminels : la loi prévaudra, et les activités criminelles ne resteront pas impunies.