Loin du titre d’un livre, il s’agit d’un appel aux Africains qui doivent s’incruster dans la culture de l’universelle qui aujourd’hui à ses exigences. Nous avons évolué dans le village planétaire. L’arbre à palabre a subi des mutations remarquables, nous sommes dans le numérique et la toile nous englobe tous. Au-delà des considérations religieuses, philosophique ou rituelles. L’Africain doit se réinventer pour rester citoyen du monde. Nous y sommes, dans son ouvrage, Tafou tire sur la sonnette d’alarme : allons vers l’universalité. Le train est lancé, sur la toile à un rythme saccadé, et l’Africain de l’Afrique est dedans ; vers une destination commune.

Comme des devins, certains penseurs ont déjà vu la place du continent au carrefour de l’émergence. Seulement une option doit guider l’appropriation du numérique, devenu une grande passerelle dans un monde globalisé avec les exigences du DEVELOPPEMENT PERSONNEL ROBUSTE de chaque africain. L’impératif ici est de « Réussir l’africain pour réussir l’Afrique », a écrit le Dr Henri Tafou Tchouato.

Après un état des lieux sans complaisance de l'Afrique et de l'africain, ce livre nous amène dans une visite guidée du miracle africain à l'horizon 2047, en passant par un plan de développement personnel robuste pour l'Africain nouveau, tout en précisant comment faire de l'Afrique le pôle de développement du monde.

L'auteur parie que l'université de quatrième génération qui s'appuie sur le numérique est à la fois un levier et une opportunité pour le développement de cette Afrique là; et fait appel au réseau mondial africain dans sa grande synergie.

La mission la plus noble de l'Université de Quatrième génération, est d'enseigner le savoir vivre-ensemble aux citoyens du monde à l'ère de la numérisation / globalisation transversale de l'apprentissage via le formidable outil révolutionnaire qu’est : INTERNET.