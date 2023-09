CAMEROUN :: Jeux éducatifs Vocabulon: Françoise Etoa ambassadrice Afrique reçue par le ministre de l'éducation :: CAMEROON

Jeux éducatifs Vocabulon: Françoise Etoa l'ambassadrice Afrique reçue en audience par le ministre de l'éducation de base

Françoise ETOA l'Ambassadrice Afrique des Jeux éducatifs Vocabulon ( maison Magableu), a été reçue en audience ce mercredi 13 septembre 2023 à Yaoundé, par le ministre camerounais de l'Education de base, le Pr Laurent Serge ETOUNDI NGOA.

Présidente de l'ONG Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue française, Françoise ETOA a rencontré le membre de l'Exécutif camerounais, pour partager avec lui, son projet d'organisation de " La Ronde Francophone des Jeux Educatifs Vocabulon ". L'événement est prévu pour le 03 décembre prochain à Yaoundé, au très chic hôtel Hilton de la capitale politique du Cameroun.

Outre le Cameroun, d'autres pays sont annoncés à l'événement, à l'instar de la Guinée Équatoriale, le Tchad et la Côte-d'Ivoire.

À la plénipotentiaire Afrique des Jeux éducatifs Vocabulon, le Pr Laurent Serge ETOUNDI NGOA a exprimé son intérêt pour ces jeux ludiques qui stimulent l'intelligence des enfants de l'école primaire, en enrichissant leur vocabulaire en langue française.

" Notre modeste idée est de vulgariser les Jeux éducatifs Vocabulon, pour qu'ils ne soient plus élitistes, mais puissent être accessibles au plus grand nombre d'enfants possible, notamment aux petits écoliers des zones rurales. Comme vous le savez, les temps sont difficiles, et les Jeux éducatifs Vocabulon coûtent 34 000 francs CFA. Cela est onéreux pour l'immense majorité des ménages. Raison pour laquelle des Jeux éducatifs Vocabulon seront distribués à plusieurs écoliers à travers les 10 régions du pays", a confié Françoise ETOA à Camer.be.

Infatigable âme dévouée à l'humanitaire, Françoise ETOA s'est toujours illustrée dans la promotion de la langue française à travers l'Afrique, avec notamment la création de la Maison de la Francophonie de Bata en Guinée Équatoriale, sans oublier des bibliothèques ouvertes en Afrique sahélienne. Son projet humanitaire de construction d'une supérette solidaire à Mora dans l'Extrême-Nord Cameroun, connaît une avancée considérable, même s'il mérite d'être soutenu financièrement, et par le gouvernement, et par les entreprises publiques et privées. Il s'agit d'un projet qui devrait appuyer le gouvernement camerounais dans sa volonté de redonner vie aux femmes de Mora, ville ayant particulièrement subi les affres de la secte djihadiste nigériane Boko Haram.

Il ne reste plus qu'à souhaiter de voir le ministre de l'Education de base, parrainer "La Ronde Francophone des Jeux éducatifs Vocabulon", annoncée pour le 03 décembre prochain à l'hôtel Hilton de Yaoundé.