CAMEROUN :: Ebenezer KEPOMBIA reçu en audience par le ministre des arts et de la culture. :: CAMEROON

Le producteur et réalisateur Ebenezer KEPOMBIA reçu en audience par le ministre des arts et de la culture.



À plus de 20 ans de carrières cinématographiques a t'-il précisé, c'était une première fois pour le réalisateur, acteur et producteur camerounais Ebenezer KEPOMBIA d'être reçu ce 13 septembre au ministère des arts et de la culture.

Notons que cette audience accordée à cet illustre icône du 7ieme art camerounais s'inscrit dans le cadre du tout premier festival panafricain de la série télévisée de Douala ( Douala série ) dans son mot de circonstance le patron des arts et de la culture du Cameroun le Dr Pierre Ismaël Bidoung Mpakt a donné son aval pour la mobilisation et l'accompagnement de son ministère de tutelle pour la réussite de cet évènement, l'hôte du jour le producteur Ebenezer KEPOMBIA dans sa suite: Alain NKEGNE plus connu sous son nom d'acteur Pétrole, Brenda EYONG Shey PCA Film Industry. Dans son mot de bienvenue , ce dernier a présenté de façon intégrale cette première édition du Douala série festival , dan son propos liminaire les Séries TV prennent de l'ampleur dans le secteur de la cinématographie au même titre que les autres genres avec la multitude de TV , internet, d'où la structuration de ce secteur audiovisuel.

Précisons que le but de ce festival d'après son délégué général c'est de former les Techniciens. Au delà des récompenses attribuées aux méritants , ce festival sera un lieux de regroupement des Cinéastes, Techniciens , Experts venus d'Afrique.

On rappel que le festival Panafricain de la Série Télévisée de Douala se tient du 15 au 18 novembre 2023 dans la capitale économique du Cameroun plus précisément à canal Olympia Bessengué sous le thème : «Série TV facteur de dévèloppement et d'intégration». Ce festival souligne Ebenezer KEPOMBIA fera du Cameroun un pôle d'attraction de la série TV en Afrique .

Quelques articulations de cette première édition .

Un Grand Colloque sur le streaming et diffusion des Séries TV en Afrique,

Un atelier de jeux d'acteurs,

Production de la Série TV ( réglementation du secteur ), en vu de la quête de ses séries à l'international avec un accent sur les producteurs locaux,

Un autre point très important qui a attiré l'attention de la circonstance celui de la critique des Séries TV, il faudrait former les gens, les journalistes dans ce domaine à cet effet des experts viendront d'Afrique et d'Europe dans le but de booster la qualité des Séries TV produits au Cameroun.

Un autre point aussi important qui plombe le secteur du 7ieme art ,la piraterie lorsque l'on sait que les productions locales et leurs acteurs manquent de soutien et d'accompagnement : cet aspect nécessite une véritable politique culturelle , pour le délégué général une invitation est envoyée à l'intention des Cablo distributeurs.

En outre une table ronde institutionnel avec les télévisions , plate formes, mais également une table ronde avec le ministère des arts et de la culture , plus précisément avec la Direction du Cinéma et de la Production Audiovisuelle ( DCPA) est prévue dans le cadre de ce festival, partenaire technique et institutionnelle primordiale de ce festival.

Toujours dans son propos de circonstance le festival Panafricain de la Série Télévisée de Douala va accueillir plusieurs pays , à ce jour la côte d'ivoire et le Sénégal ont déjà donnés leurs accords de principe pour être présent.

Quelques doléances émises par le délégué général Ebenezer KEPOMBIA.

L' accompagnement et le soutien du ministère des arts et de la culture avec les autres parties prenantes pour la réussite de cette première édition.

La participation du ministère des Postes et Télécommunications l'un des acteurs majeurs au vu du colloque sur le streaming qui sera organisée lors de ce festival , il lance ainsi une perche au ministre des arts et de la culture pour cette doléance auprès du MINPOSTEL.

En ce qui concerne les pays invités le ministère des arts et de la culture a la lourde charge de faciliter leurs accès dans le territoire camerounais en tant que ministère de tutelle.

Un mot sur le délégué général.

Ebenezer Kepombia , plus connue sous son nom d'artiste Mitumba est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma camerounais né le 19 mai 1970 à Bazou, au Cameroun.

Quelques filmographies

Foyer polygamique 2007,

2012 , Ennemis intimes

2013 , Cercle vicieux

2016 ,La reine blanche

2019 , Otage d'Amour

Et le plus récent sortie il y'a quelques semaines sur A+ la bataille des chéries. Au delà il a clané plusieurs récompenses nationale et internationale : Canal d'Or etc.

En guise de rappel la série TV est née en 1940 aux Etats -Unis. Après deux heures d'audience, couplé aux échanges , doléances, suggestions tenue dans la salle des convivialités du musée national , le délégué général nourrit l'ambition que ce festival consolide l'unité Africaine à travers Douala série , au Dr Pierre Ismaël Bidoung Mpakt ministre des arts et de la culture toute les batteries sont mises en place avec des instructions données séances tenantes aux différents Directeurs en vue de l'accompagnement sans distinction aucune car d'après le ministre :« le ministère des arts et de la culture du Cameroun est là pour les Artistes , pour les accompagner dans leurs projets et préoccupations ».

Signalons en fin de compte que la liste des films sélectionnés en compétition sera dévoilée dans les prochaines semaines sur la page facebook du festival panafricain de la série télévisée de Douala.