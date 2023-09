Le Club des Bâtisseurs donne un nouveau visage à la coopération économique Cameroun-France :: CAMEROON

La Cérémonie de restitution des lauréats du Programme de Résidence Entrepreneuriale Bâtisseurs africains édition 2023 a eu lieu à l’IFC de Douala capitale économique du Cameroun. Avec la signature d’un partenariat entre les Bâtisseurs et l’IFC.

L’occasion était plutôt solennelle, pour une économie Africaine tournée vers son développement. Les Bâtisseurs tissent leur toile, dans cet univers de nouveaux paradigmes économiques fortement mutant et concurrentiel. Le cap a été fixé depuis 2011 « Construire des ponts entre la métropole bordelaise, la région Nouvelle Aquitaine et le continent africain”. Ce que Yann Lorvo, le Directeur de l’IFC va qualifier de plateforme de rassemblement de toutes les initiatives qui permettront de bâtir une société Africaine forte. Les starts up qui se présentent comme plaques tournantes de l’économie numérique sont en première ligne et constituent le ciment du programme du club des Batisseurs. le Président Yannick KWETCHOUA l’a d’ailleurs souligné lors de sa présentation : procéder à l’identification des entrepreneurs à forte valeur ajoutée et parmi les plus talentueux. Sélectionnés par des des jurys constitués de partenaires (Fonds Pierre Castel, Mazars, Chambre de Commerce et d’Industrie...) Dans des Secteurs variés : de l’agroalimentaire et des Industries Culturelle et Creatives.Avec en prime, des Sejours de travail et rencontres BtoB en region Bordelaise.

Pour l’édition 2023, Les Batisseurs sont allés dans les realités locales au Cameroun pour selectionner les entreprises à production locale. Aussi bien que le maillage avec les Nouvelles technologies.Il en est de ING ASTRID IDE NFONGMO NDANGANG, Créée 2019, l’entreprise agro-alimentaire fabrique des saucissons à base de poissons d’eau douce.Il y a aussi IDRISSOU BINTOU KALTOUME ABOUBAKAR Créée en 2017, Spécialisée dans la transformation des tubercules et céréales (maïs, manioc, soja, mil, sorgho...) en farine et bouillie, ainsi que des épices “Les paniers de Bintou”. Commercialisés dans les supermarchés de Douala et Yaoundé au Cameroun.Dans le domaine des TIC, on a RONNY KITIO, Plateforme web et mobile de découverte de jeunes talents de la musique africaine à travers le streaming, la vente en ligne de musique, la promotion des podcasts et la mise en avant de toutes les autres activités connexes.

Le groupe Mazars, garant de la transparence, la viabilité des operationss’est dit satisfait pour cette “initiative salvatrice pour la jeunesse Camerounaise et l’essor d’un entreprenariat qui conduit au developpement durable du Cameroun” Une satisfaction qui est partagée par Christophe Ekenpresident de la chambre du Cammerce de l’Industrie et des Mines du Cameroun qui a salué ce centre d’incubation qui contribute à lutter contre le chomage, le sous employ jeune et la mort premature des jeunes entreprises.

A l’occasion,la signature du partenariat IFC-Batisseurs est un appel fait à l’endroit des jeunes entrepreneurs Camerounais à vendre leurs talents en Frances et ceux de France au Cameroun.Une action transgenerationnelle qui, selon la Fondation Pierre Castelconstitue un ciment pourun nouveau partenariat France-Afrique.