Les goodies entreprise sont des objets publicitaires offerts par les entreprises à leurs clients, leurs prospects, leurs partenaires ou leurs employés, dans le but de les fidéliser, de les remercier ou de les motiver. Les goodies entreprise sont des outils de communication efficaces, car ils permettent de diffuser l'image et le message de l'entreprise à un large public. Les goodies entreprise sont aussi des cadeaux appréciés, car ils ont une utilité pratique ou ludique pour ceux qui les reçoivent. Dans cet article, nous verrons quels sont les avantages des goodies entreprise, quels sont les types les plus courants et comment les choisir.

Les avantages des goodies entreprise

Les goodies entreprise présentent plusieurs avantages pour l'entreprise qui les offre et pour ceux qui les reçoivent. En voici quelques-uns :

Ils renforcent la notoriété et la réputation de l'entreprise. Les goodies entreprise sont des supports visuels qui portent le logo, le nom ou le slogan de l'entreprise. Ils sont donc vus par de nombreuses personnes, qui associent l'entreprise à l'objet offert. Les goodies entreprise peuvent aussi véhiculer des valeurs ou des messages positifs, comme l'innovation, la qualité, la responsabilité sociale ou environnementale, etc.

Ils créent du lien et de la confiance entre l'entreprise et ses interlocuteurs. Les goodies entreprise sont des signes de reconnaissance et d'appréciation qui témoignent de l'intérêt et du respect que l'entreprise porte à ses clients, ses prospects, ses partenaires ou ses employés. Ils sont donc perçus comme des gestes sympathiques et généreux, qui favorisent la fidélisation, la satisfaction et la recommandation.

Ils stimulent la performance et la motivation des employés. Les goodies entreprise sont des récompenses ou des encouragements qui reconnaissent le travail et le mérite des employés. Ils sont donc ressentis comme des marques de valorisation et d'implication, qui augmentent l'estime de soi et l'engagement des employés.

Ils génèrent du trafic et du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Les goodies entreprise sont des incitations ou des invitations à découvrir ou à redécouvrir les produits ou les services de l'entreprise. Ils sont donc utilisés comme des leviers commerciaux ou marketing, qui attirent l'attention et suscitent l'intérêt des clients potentiels ou existants.

Quels sont les types de goodies entreprise

Il existe une grande variété de goodies entreprise, qui peuvent être classés en différentes catégories, selon leur forme, leur matériau, leur fonction ou leur objectif. Voici quelques exemples:

Les goodies technologiques, qui sont des objets ou des dispositifs qui exploitent les nouvelles technologies numériques ou électroniques, comme les clés usb personnalisées, les power bank, les enceintes bluetooth, les montres connectées, etc.

Les goodies écologiques, qui sont des objets ou des dispositifs qui respectent l'environnement et la santé, comme les gourdes réutilisables, les sacs en tissu, les stylos biodégradables, les graines à planter, etc.

Les goodies ludiques, qui sont des objets ou des dispositifs qui ont pour but de divertir ou de détendre ceux qui les utilisent, comme les jeux de société, les puzzles, les peluches, les anti-stress, etc.

Les goodies personnalisés, qui sont des objets ou des dispositifs qui peuvent être personnalisés avec le nom, le logo, le message ou l'image que l'on préfère, comme les t-shirts, les mugs, les casquettes, les porte-clés, etc.

Comment choisir les goodies entreprise

Pour choisir les goodies entreprise les plus adaptés à son entreprise, il faut tenir compte de certains critères, tels que :

Le budget. Le budget est un élément important à considérer lors du choix des goodies entreprise, car il détermine la quantité, la qualité et la variété des objets que l'on peut offrir. Il faut donc évaluer le coût unitaire et le coût total des goodies entreprise, en tenant compte des frais de production, de personnalisation et de livraison.

Le public cible. Le public cible est un élément essentiel à considérer lors du choix des goodies entreprise, car il influence le type, le style et le message des objets que l'on veut offrir. Il faut donc connaître les besoins, les goûts, les attentes et les habitudes de son public cible, en tenant compte de son âge, de son sexe, de sa profession, de ses centres d'intérêt, etc.

L'objectif. L'objectif est un élément clé à considérer lors du choix des goodies entreprise, car il oriente la stratégie, le moment et le lieu de distribution des objets que l'on veut offrir. Il faut donc définir clairement l'objectif que l'on veut atteindre avec les goodies entreprise, qu'il s'agisse de fidéliser, de remercier, de motiver ou de promouvoir.

