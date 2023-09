Boissons du Cameroun Soutient l'Excellence Scolaire avec la Distribution de Kits pour la Rentrée :: CAMEROON

Ils ont été Sélectionnés avec le concours des délégations régionales et départementales du Ministère de l’Education de Base, et des inspecteurs d’arrondissement, les écoliers et élèves bénéficiaires viendront des arrondissements de Mombo, de Mbanga, d’Okola et de Mbankomo. Au total, 687 kits scolaires répartis dans 23 établissements.

Le programme Excellence scolaire de Boissons du Cameroun concerne les écoliers et les élèves qui se sont démarquées par leur performance au cours de l’année scolaire. Critères d’attribution et retrait des kits Faire partie des 5 premiers de sa classe ; Avoir l’âge requis pour sa classe ; Avoir une moyenne supérieure ou égale à 15/20. Chaque kit est composé de : Un sac à dos, L’ensemble des livres scolaires au programme disponible sur le marché.

Il s’agit pour Boissons du Cameroun d’ « Apporter notre soutien aux parents en cette période de rentrée scolaire afin de permettre à environ 750 enfants d’avoir une année scolaire Top, Créer l’émulation en milieu scolaire dans les départements concernés, Assumer notre engagement sociétal dans le domaine de l’éducation, Partager la Vision, la Mission et les Valeurs de l’entreprise avec le public, Partager les valeurs de Performance, d’Excellence, du travail bien fait, gage de réussite à l’école et dans la vie »

Pour Stéphane DESCAZEAUD, DIRECTEUR GENERAL BOISSONS DU CAMEROUN « En cette période de rentrée scolaire, Boissons du Cameroun est aux côtés des écoliers et élèves pour assumer sa responsabilité sociétale, créer l’émulation et apporter la preuve de l’attachement de l’institution à tout ce qui touche à l’éducation et à la performance en milieu scolaire ».

A propos de Boissons du Cameroun

Créée le 3 février 1948 à Douala, Boissons du Cameroun est un écosystème agro-industriel intégré, moderne, performant et citoyen où depuis plus de 70 ans chaque produit est un engagement au développement du Cameroun. Boissons du Cameroun c’est également SOCAVER (la Société Camerounaise de Verrerie) spécialisée dans la fabrication du verre creux, des casiers et préformes. Avec les nouveaux investissements, la capacité de production de SOCAVER qui est actuellement 80 millions de bouteilles par an sera accrue. Boissons du Cameroun c’est SEMC (la Société des Eaux Minérales du Cameroun), l’expert en eau minérale naturelle qui produit deux marques : Source Tangui et Vitale. Boissons du Cameroun, entreprise profondément citoyenne, ne ménage aucun effort pour apporter le bien-être et le sourire aux populations, y compris et surtout des régions les plus reculés. Derrière notre citoyenneté, nous apportons également des produits de qualité et nous avons une gamme complète qui comprend des bières, des boissons gazeuses, des alcools-mix, des boissons énergisantes et surtout deux marques d’eau minérale naturelle de qualité supérieure : Source Tangui et Vitale.