LIBYE :: plus de 2 300 morts dans les inondations à Derna, dans le Nord-Est :: LIBYA

Les inondations provoquées par la tempête Daniel ont fait plus de 2 300 morts dans la ville de Derna, dans l'est de la Libye, selon le porte-parole des services de secours. Mardi, quelque 5 000 personnes sont toujours portées disparues.

Les inondations qui ont dévasté la ville de Derna, dans l'est de la Libye, ont fait plus de 2 300 morts, a affirmé, mardi 12 septembre, à l'AFP, le porte-parole des services de secours relevant du gouvernement de Tripoli, internationalement reconnu.

Oussama Ali, porte-parole du Service de secours et des urgences libyen, qui dispose depuis lundi d'une équipe à Derna, a indiqué que les inondations causées par la tempête Daniel avaient fait "plus de 2 300 morts" et environ 7 000 blessés, alors que plus de 5 000 personnes sont portées disparues.

Énormes coulées de boue, des ponts et immeubles importés

Selon Oussama Ali, au moins 65 autres personnes ont été tuées dans la tempête dans d'autres villes et localités de l'est de la Libye. "La situation à Derna est choquante et très dramatique", a-t-il dit.

"Nous avons besoin de davantage de soutien pour sauver des vies car il y a des gens toujours sous les décombres et chaque minute qui passe compte", a ajouté le porte-parole.

Les autorités de l'est de la Libye affirment que "des milliers" de personnes ont péri dans des inondations à Derna, ville de 100 000 habitants, alors que la Croix-Rouge a fait état d'un bilan "énorme".

Selon des responsables dans l'est de la Libye, pays où deux gouvernements se disputent le pouvoir, les deux principaux barrages sur la petite rivière de Wadi Derna ont lâché, dans la nuit de dimanche à lundi, provoquant d'énormes coulées de boue, détruisant les ponts et emportant de nombreux immeubles avec leurs habitants de chaque côté de l'oued, avant de se déverser dans la Méditerranée.