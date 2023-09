11 septembre 2001 aux USA: La lettre du médiateur universel à l’Ambassadeur des USA au Cameroun :: CAMEROON

A Son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur des Etas unis d’Amérique au Cameroun. Expression de ma solidarité de mémoire avec votre peuple pour les souvenirs douloureux des attentats terroristes du 11 septembre 2001,

Mes souhaits d’une adaptation réaliste de la politique étrangère de votre pays aux nouvelles réalités d’un monde irrémédiablement multipolaire

Excellence Monsieur l’Ambassadeur,

Nous sommes le 11 septembre 2023, soit plus de deux décennies après les effroyables attentats terroristes qui ont frappé votre pays le 11 septembre 2001, enlevant la vie à près de quatre mille personnes et causant des dégâts matériels immenses, dont la destruction des deux tours emblématiques du World Trade Center de New York.

Aussi, en ce jour de commémoration de cet événement unique dans l’histoire contemporaine qui a profondément transformé notre quotidien, et influencé grandement le cours des relations internationales, j’ai raisonnablement à cœur, de m’associer à la mémoire vive de votre peuple martyrisé.

Aux familles, ma profonde et éternelle compassion. Le monde qui avance et change, s’en souviendra toujours, de la même façon qu’elle se souvient des innocentes victimes des guerres du Vietnam, d’Algérie, de l’Afghanistan, du Cameroun, de l’Ukraine, du Yémen, du Rwanda, de l’Est de la RDC et du Soudan, les crucifiés de l’esclave, du colonialisme et de l’apartheid. Nous n’oublions pas les désespérés des conflagrations résultant de la rivalité des grandes puissances, et nous n’oublions pas les damnés de la mauvaise gouvernance qui s’éteignent par milliers chaque jour aux quatre coins de la planète.



C’est le lieu de souligner que j’ai un respect extraordinaire pour votre pays que je connais bien pour y avoir vécu, une nation de grandes opportunités mais également d’infinies complexités et d’insondables diversités. Et parce que ces traits caractéristiques impriment mieux qu’autre chose, la marque de l’universalité, il est urgent que la façon de voir le monde des dirigeants américains change radicalement, pour épouser l’esprit fondamental du pluralisme des opinions et des cultures, les attentes des autres nations. La nécessité d’abandonner des idéologies impériales axées sur la pensée unique s’impose.

La première leçon du 11 septembre 2001, c’est la prise en compte de cette exigence. Je n’ai aucun doute que malgré les retards, les hésitations et les doutes, votre nation qui regorge certains des meilleurs penseurs, inventeurs, créateurs et génies de toutes natures du monde, ne mettra plus beaucoup de temps avant de se ressaisir dans le bon sens. Vous vous souvenez sans doute de l’une des interrogations émouvantes du président GW. Bush après les attentats : Why do they hate us that much. Pourquoi nous détestent-ils tant ?

En adaptant sa politique internationale à la nouvelle configuration politique, diplomatique, économique et militaire du monde, les Etats unis apporteront une réponse définitive à cette interrogation légitime que je partage et que je comprends bien. Votre pays cessera alors d’être regardé comme la source des guerres, des souffrances et des récriminations par les autres peuples. Le monde sera plus apaisé et la coexistence pacifique mieux articulée.

J’ai la conviction que la réflexion pour réaliser cet objectif, dominera les débats de la prochaine campagne pour l’élection présidentielle américaine.

En vous renouvelant ma compassion ainsi que ma profonde solidarité, je vous prie de croire, Excellence Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération, auxquelles j’associe mes souhaits pour le succès de votre mission au Cameroun./.