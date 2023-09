CAMEROUN :: Bagarre Entre Techniciens sur un Chantier : Une Chute Tragique Fait Deux Blessés Graves :: CAMEROON

Deux techniciens, engagés dans une bagarre pour une femme, ont fait une grave chute samedi.

Samedi dernier, le coulage d’une dalle au quartier Pk 20 (côté Douala V) a été interrompu par une bagarre entre Pantaléon M., 44 ans, chef du chantier, et César M.Z., 37 ans, technicien sur le site. Objet de la rixe, Marianne Octavie A., 33 ans. Les deux hommes sont venus ensemble d’une autre région, il y a quelque temps, pour la conduite dudit chantier. Comme c’est de coutume en la matière, un chantier attire une ou plusieurs restauratrices. Marianne Octavie faisait donc à manger pour les travailleurs.

A un moment, le chef de chantier a voulu « manger » autre chose. Il a été servi. Puis, il y a peu, un ouvrier lui a dit que César avait reçu les mêmes faveurs. Pantaléon va en discuter avec son collaborateur, qui dira qu’il n’en est rien.

Samedi dernier, sur le chantier, on entend le chef se plaindre de ne pas avoir vu Marianne Octavie la veille... Les uns et les autres sont au troisième niveau de l’immeuble en construction, sur le point de couler une nouvelle dalle, quand la jeune dame s’amène. Du bas elle appelle César, qui descend. Ses collègues le verront récupérer porte-monnaie et téléphone des mains de la restauratrice. Quand il remonte, Pantaléon, qui a aussi vu la scène et compris que ses soupçons étaient fondés, l’interpelle. Le technicien ne se laisse pas intimider et une bagarre éclate, devant témoins.

Selon les dépositions faites au poste de gendarmerie de Pk 17, saisi de l’affaire, César a, à un moment, poussé son rival dans le vide. Mais dans sa chute, ce dernier a pu le saisir et l’a entraîné avec lui. Les deux hommes ont été conduits à l’hôpital dans un véhicule du chantier. Leur état, aux dernières nouvelles, est inquiétant (fractures multiples). Pantaléon, qui est marié et père de trois enfants, serait le plus touché des deux.