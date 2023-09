ESPAGNE :: LIGA-5ÈME JOURNÉE : LE REAL MADRID A RENDEZ-VOUS AVEC LA REAL SOCIEDAD :: SPAIN

Le dimanche 17 septembre au stade SANTIAGO BERNABEU l’on suivra l’opposition entre deux clubs de LA LIGA qui ont toujours été à la hauteur des attentes non seulement de leurs supporters mais également des fans et amoureux du football espagnol. Pour le compte de la 5ème journée, il faudra s’attendre à un duel que le leader des Paris sportifs vous invite à suivre afin de vous mettre sur les traces du bonheur à travers Supergooal !

FAITES UN DÉPÔT MAINTENANT !!!

Ne cessez jamais de faire confiance à Supergooal car les belles choses finiront par arriver.

Dans le face-à-face REAL MADRID – REAL SOCIEDA SAN SEBASTIAN tirez profit de ce duel pour commencer la semaine en fanfare. Une rencontre qui oppose deux clubs qui ont des ambitions cette saison et donc les résultats pour ce début sont différents pour les deux protagonistes.

Le REAL MADRID premier au classement avec sa cote de 1.63 et douze points profitera du fait de jouer à domicile pour mettre en mal son adversaire afin de faire la différence pour venir à bout de lui et obtenir le résultat qui lui permettra de poursuivre sur sa bonne dynamique avec une cinquième victoire d’affilé. Ce ne sera pas facile mais les hommes de CARLO ANCELOTTI auront le soutien de leurs supporters pour apporter le nécessaire au groupe qui a besoin de se sentir soutenu.

En face on retrouvera la REAL SOCIEDAD SAN SEBASTIAN huitième au classement avec sa cote de 4.90 qui compte six points en quatre journée aura l’opportunité de se frotter au meilleur et essayer de créer une forte sensation en allant faire un bon match sur le terrain du leader actuel ce qui lui fera un grand bien tant dans la confiance qu’au classement.

Ce sera d’ailleurs le 139ème matchs toute compétition confondue entre les deux clubs avec un avantage significatif pour le REAL MADRID qui pourtant la saison dernière avait concédé un match nul à domicile avant d’aller subir une défaite à SAN SEBASTIAN.

Supergooal- pariez peu, gagnez gros !

Mots-clés : Supergooal, Inscription, Paris sportifs, LA LIGA, REAL MADRID