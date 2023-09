CAMEROUN :: Le SDF Condanne le Coup d'État au Niger et Appelle au Retour de Bazoum au Pouvoir :: CAMEROON

Le Social Democratic Front (SDF) du Cameroun a pris position contre le récent coup d'État au Niger et a appelé au rétablissement de l'ordre constitutionnel pour permettre au président Mohamed Bazoum et à son gouvernement de terminer leur mandat. Cette résolution a été prise lors du comité exécutif national de l'organisation, qui s'est tenu le 9 septembre 2023 à Yaoundé.

Dans une déclaration officielle, le SDF a exprimé son inquiétude face à la situation au Niger et a appelé à un retour à la légitimité constitutionnelle. Le parti a souligné l'importance de respecter les principes démocratiques et l'État de droit pour préserver la stabilité et la paix dans la région.

Par ailleurs, le comité exécutif a également abordé la question de Chantal Kambiwa, précisant qu'elle n'est plus membre du SDF et n'a donc plus le droit de représenter ou d'agir au nom du parti auprès de l'Internationale Socialiste. Le parti envisage de proposer un remplacement en conformité avec les statuts de l'Internationale Socialiste.

Cette déclaration du SDF met en évidence l'engagement du parti en faveur de la démocratie et de la stabilité en Afrique, tout en soulignant son attachement aux principes de l'État de droit et de la légitimité constitutionnelle. Le SDF espère que son appel contribuera à restaurer la gouvernance démocratique au Niger et à garantir la continuité de la présidence de Mohamed Bazoum.