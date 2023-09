CAMEROUN :: Scandale vol médicaments et fonds : Labo accusé, centre santé Garoua en crise :: CAMEROON

La colère gronde parmi les habitants du quartier Nassarao à Garoua, au Cameroun, à la suite d'un scandale de vol de médicaments et de détournement de fonds au sein de leur centre de santé intégré. La population a découvert les dégâts causés au cœur de leur propharmacie locale au cours des deux dernières semaines, et les preuves pointent du doigt un laborantin du nom de Danga Philippe.

Danga Philippe est accusé d'avoir dérobé l'intégralité des médicaments du centre de santé, ainsi que plus de deux millions de francs CFA, soigneusement cachés dans le coffre-fort de l'établissement. Cette révélation choquante a été signalée au commissariat de police du 5e arrondissement de Garoua, qui a depuis ouvert une enquête sur l'affaire. Cependant, les progrès de l'enquête semblent être au point mort, ce qui a laissé les résidents frustrés et perplexes.

Pendant ce temps, Danga Philippe, l'accusé au cœur de cette affaire, a réussi à construire une maison en un temps record et s'est lancé dans le commerce de marchandises, qu'il acquiert principalement au Nigeria voisin. Il effectue des voyages presque réguliers à la frontière pour mener à bien ses transactions commerciales.

La situation est d'autant plus alarmante que le chef hiérarchique de Danga Philippe a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) et semble avoir perdu sa lucidité, rendant difficile la résolution de cette situation critique. En conséquence, la pharmacie du centre de santé est désespérément vide, ne disposant même pas de médicaments de base tels que le paracétamol.

Ce scandale a secoué la communauté de Nassarao à Garoua, mettant en lumière la vulnérabilité des établissements de santé locaux face aux actes de malversation. Les habitants appellent à des mesures immédiates pour résoudre ce problème, restaurer la confiance dans leur centre de santé et s'assurer que de telles situations ne se reproduisent plus à l'avenir. L'enquête en cours devra déterminer la culpabilité de Danga Philippe et rendre justice aux victimes de ce vol de médicaments et de fonds présumé.