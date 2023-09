CAMEROUN :: LE GCPN-CAM S'OPPOSE AU PRÉLÈVEMENT DE L’IMPÔT SUR LES PENSIONS DES RETRAITÉS :: CAMEROON

L'assocition des Princes et Notables des Chefferies du Cameroun (GCPN-CAM) demande au gouvernement camerounais d'abandonner le projet consistant à prélever l'impôt sur les maigres pensions des pauvres vieillards retraités. Ces pensions déjà insignifiantes qui aident uniquement les retraités à acheter des médicaments et à régler difficilement quelques autres factures. Ce serait inhumain d'affamer des affamés et de croire qu'ils resteront des soutiens indéfectibles de ceux qui les auraient affamés.

Lire la correspondance ci-après :

Ebolowa, le 09 septembre 2023

Lettre Ouverte/Open Letter

A Chief Dr Joseph Dion Ngute,

Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Objet : Opposition à la fiscalisation des pensions des retraités

Monsieur le Premier Ministre,

Nous avons l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance, une prompte action sociale en faveur des retraités dont la plupart de ces vieillards sont des membres de notre association.

En effet, à la date du 08 septembre 2023, nous avons reçu une information relative à la tenue d'une concertation dans la salle de réunion du conseil d'administration de la caisse nationale de prévoyance sociale, portant sur l'impôt sur les pensions des retraités et autres prestations sociales.

Notre association s'oppose catégoriquement au prélèvement dudit impôt sur les maigres pensions des retraités, en application des dispositions de l'article 5 de nos statuts.

Ce projet de fiscalisation est inhumain et s'attaque frontalement au pouvoir d'achat de ces pauvres vieillards, ce qui pourrait engendrer des troubles à la paix sociale, pourtant ces vieillards apprécient votre travail à la tête du gouvernement et demeurent des soutiens indéfectibles de la politique des grandes réalisations qu'incarne son excellence Paul Biya, Président de la République. En ces temps difficiles, ces vieillards croyaient plutôt s'attendre à l'amélioration de leurs conditions de vie.

Nous vous prions d'user de toutes les possibilités pour mettre un terme à ce projet qui porte atteinte à des personnes issues d'une couche sociale vulnérable.

Dans l'espoir que vous répondriez favorablement à notre préoccupation, veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de notre profond respect.

Le Prince Jean Pierre Ekoman

Président Exécutif du GCPN-CAM

Tél : +237 6 74 09 01 17

(Photo d'illustration: Le Prince Jean Pierre Ekoman et Chief Dr Joseph Dion Ngute)