CAMEROUN :: Excellence scolaire et estudiantine Bandjoun : 2500 bourses en 6 ans :: CAMEROON

Le 26 août dernier, a eu lieu la 6ème édition de Fegù, la prime à l’excellence qu’organise depuis 2018 l’élite Bandjoun du Wouri.

L’événement a été couru comme depuis son lancement. Fegù récompense chaque année les meilleurs diplômés de la Communauté. Plusieurs millions de francs de bourse et de fournitures ont été distribués, fruits des contributions des sponsors et partenaires ainsi que des personnalités et membres de différentes associations de Todjom (surnom de de Bandjoun). Les Bandjoun du Wouri étaient sortis nombreux pour cette fête de l’excellence, ponctuée des prestations exotiques de groupes de danses, le mwouop et le mugo pour les hommes, et le muto pour les femmes en kaba, véritables pourvoyeuses d’ambiance, fortement « farotées » selon une tradition bien huilée.

Tous les intervenants étaient unanimes pour féliciter le comité d’organisation, présidé par François Fogué, aux commandes depuis le début. Selon lui, « On ne peut célébrer l’excellence sans être soi-même dans une quête permanente de sa propre amélioration. Et surtout sans avoir une haute idée de cette notion. Après les balbutiements du départ quand nous cherchions nos marques, nous battant en même temps pour convaincre partenaires et sponsors souvent sceptiques quant à notre sérieux, nous avons progressivement gagné en confiance et en maturité. Même si nous n’avons pas été parfaits, il y a lieu d’être fier d’avoir réussi à fédérer autour de notre cause d’importantes entreprises et personnalités. Sans fausse modestie, le résultat est admirable : entre 2018 et 2022, Fegù a distingué environ 2 500 jeunes ».



De quoi susciter l’admiration et les encouragements du représentant du chef supérieur du canton Bassa, terre d’accueil de l’événement qui a engagé les enfants à applaudir leurs parents avant de féliciter ces derniers pour leur initiative qui perdure.

Le chef de la communauté, Monsieur Takotué Innocent, n’a pas tari d’éloges vis-à-vis des organisateurs et les a encouragés de rêver plus grand encore l’année prochaine, dans la perspective d’accueillir le roi Bandjoun, Sa Majesté Djomo Kamga Honoré, lequel avait personnellement instruit la communauté à encadrer et à accompagner les enfants scolarisés Bandjoun de leur unité territoriale.

La perspective de cette visite royale va peut-être accélérer la marche vers l’institutionnalisation de Fegù annoncée par Cléopâtre Kambou Tétouom, le président des Elites Bandjoun.