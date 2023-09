CAMEROUN :: Opposition Ferme des Retraités à l'Impôt sur les Retraites :: CAMEROON

La question sensible de l'impôt sur les retraites a récemment pris une place centrale dans le débat public au sein de la République. Le conseil d'administration de la CNPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) a examiné cette question délicate lors de sa réunion tenue vendredi dernier, suscitant une vive inquiétude parmi les retraités et leurs représentants syndicaux.

Dans un contexte marqué par des préoccupations croissantes concernant la stabilité économique et sociale du pays, les confédérations syndicales et associations des retraités ont décidé de prendre position sur cette question brûlante.

Des conclusions unanimes et tranchées

Lors de leur réunion tenue vendredi dernier, les représentants des confédérations syndicales et associations des retraités ont unanimement conclu que l'impôt sur les pensions est non seulement inopportun, mais également illégal et inhumain. Cette prise de position découle de la conviction que les retraités ont déjà contribué au développement du pays tout au long de leur vie active et qu'ils méritent de profiter de leurs revenus de retraite sans être soumis à une taxation supplémentaire.

Un avertissement clair aux pouvoirs publics

Les représentants des retraités ont exprimé leur préoccupation quant aux éventuelles actions de la DGI (Direction Générale des Impôts) visant à prélever des impôts sur les pensions de retraite. Ils considèrent de telles mesures comme une attaque injustifiée contre le pouvoir d'achat des personnes âgées, mais aussi comme une menace sérieuse pour la paix sociale, un élément si cher au Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul Biya.

Demande de consultation préalable

Les confédérations syndicales et associations des retraités ont également insisté sur la nécessité de soumettre tout projet de fiscalisation des pensions de retraite à la Commission Nationale Consultative du Travail, démontrant ainsi leur engagement en faveur du dialogue social et de la concertation préalable à l'adoption de telles mesures sensibles.

Mise en garde contre les conséquences potentielles

Enfin, les représentants des retraités ont averti les pouvoirs publics des conséquences graves qui pourraient découler de la persistance d'une telle initiative. Ils estiment que toute tentative de taxation des pensions de retraite pourrait déclencher des réactions indésirables au sein de la communauté des retraités, mettant ainsi en péril la stabilité sociale du pays.

En somme, les confédérations syndicales et associations des retraités ont clairement exprimé leur désaccord avec l'impôt sur les retraites et ont appelé à une réflexion approfondie avant toute décision définitive sur cette question délicate. Le débat sur cette question se poursuit, mais il est clair que les retraités sont déterminés à défendre leurs droits et leur qualité de vie.