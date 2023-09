CAMEROUN :: Mystère sur l’incendie de la Mairie de Yaoundé 6, mystère sur l’assassinat de Suzanne Zamboué :: CAMEROON

La presse est revenue sur le mystère qui entoure l’incendie qui a ravagé les locaux de la mairie de Yaoundé 6 et l’assassinat de suranné Zamboué, épouse de Zamboué responsable de Mouvement pour la Renaissance du Cameroun dans la région du centre et écroué à la prison de Yaoundé Kodengui. Mais aussi le mystère qui entoure la rentrée scolaire dans le NOSO en raison de velléités sécessionnistes en cours depuis 2016.

Les incendies sont devenus récurrents dans cette unité de décentralisation à Yaoundé. Pour le journal Indépendant paraissant à Yaoundé, la Mairie de Yaoundé VI et le « Le mystère du feu ». Le somptueux édifice de l’hôtel de ville de Yaoundé VI, s’est enflammé au petit matin du 8 septembre dernier. Un sinistre préjudiciable au processus de développement enclenché depuis quelques années dans cette Commune. Le quotidien Mutations, dans le style qu’on lui connait y revient « Sous le feu des questions ». L’incendie géant qui a dévoré vendredi le siège de cette commune choque et interroge.

Suanne Zamboue, militante du MRC comme son mari a été retrouvée sauvagement assassinée dans son domicile à Yaoundé. Depuis lors, que des interrogations autour de cette découverte macabre. Des soupçons pèsent sur la Direction Générale de la Recherche Extérieur DGRE, le service de contre-espionnage dont le Directeur général est écroué à Kondengui suite au meurtre du journaliste Martinez Zogo. Mutations parle de « Manœuvres contre Eko Eko ». Aussi bien que le quotidien Le Messager qui titre que « La défense d’Eko Eko accuse ! ». Les conseils de l’ex Dgre condamnent les allégations et insinuations tendancieuses du MRC.

Dans les régions du Nord-Ouest et le Sud-Ouest, le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune appelle à « Une collaboration à accentuer ». Dans leurs tentatives d’empêcher le retour normal des classes dans ces deux régions, les bandes armées se heurtent à la résistance des forces de défense et de sécurité en cette période de rentrée scolaire. Tout en rassurant quant aux mesures prises en vue du déroulement serein des cours cette année, les autorités administratives appellent la population à plus de vigilance et à une plus grande coopération avec les forces de maintien de l’ordre.



Par ailleurs, Après les événements du Gabon Le journal Sans Detour informe que « L’UPC vent debout contre la déstabilisation du régime de Yaoundé ». Dans une tribune qui prend prétexte de la célébration de la semaine des martyrs, le Secrétaire général de l’Union des Populations du Cameroun invite les citoyens à ne pas prêter le flanc aux appels insidieux à un changement de régime.

A l’Assemblée nationale L’Expression Politique parle de « Tribalisme à ciel ouvert chez les Cavaye Yeguié ». Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, le directeur de cabinet du président de la Chambre basse, Boukar Abdourahim, a révélé au cours d’une réunion à Tokombéré, comment les personnalités d’un même arrondissement se sont partagé tous les postes clés de cette institution...

Sur l’Affaire Cana Bois/Pad Le Messager indique que « Les Chambre réunies de la Cour suprême déboutent Cyrus Ngo’o ». Dans une affaire d’abus d’autorité qui a défrayé la chronique, le Port Autonome de Douala a subi une récente défaite humiliante devant cette instance juridictionnelle constituée du président de la Chambre administrative de la Cour suprême et du président de la Cour des Comptes.

Aussi bien que les Actifs résiduels de l’ex-ONPC : « Atou ou les dernières agitations d’un pendu ». La reprise ferme de la gestion des actifs résiduels de l’ex-ONPC dans le patrimoine immobilier du PAD donc l’Etat met en mal Atou Lazare. Le 31 août 2023, une citation directe a été servie à Cyrus Ngo’o et non au Directeur général du Port. Une stratégie utilisée par le libanais Nasser Bou Hadir avec la complicité d’un juge aux ordres de sa hiérarchie. Selon La Voix du Centre