CAMEROUN :: Drogue dans la Prison Centrale de Bamenda : Un Combattant Séparatiste Arrêté :: CAMEROON

La Prison Centrale de Bamenda, située dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, a été le théâtre d'un incident inattendu ce week-end lorsqu'un combattant séparatiste, recherché depuis 2018 par l'armée camerounaise, a été arrêté pour tentative d'introduction de chanvre indien dans l'établissement pénitentiaire. L'homme, connu sous le nom de Fonyu, était venu rendre visite à l'un de ses compatriotes incarcérés.

Fonyu, un séparatiste actif et recherché depuis plusieurs années, était activement traqué par les forces de sécurité camerounaises pour son implication présumée dans des activités séparatistes. Sa visite à la Prison Centrale de Bamenda s'est révélée être son point faible, car les autorités pénitentiaires avaient reçu des informations selon lesquelles il prévoyait d'introduire de la drogue dans l'établissement.

Lors de la fouille de ses affaires personnelles, les autorités ont découvert une cache inhabituelle : un plateau d'œufs contenant des paquets de chanvre indien soigneusement dissimulés parmi les œufs. Cette tentative d'introduction de drogue dans la prison a été immédiatement signalée, et Fonyu a été arrêté sur-le-champ.

Cette arrestation soulève des questions sur la sécurité dans les prisons camerounaises et la capacité à empêcher l'introduction de substances illicites. Les autorités pénitentiaires ont réagi rapidement à cette situation, montrant leur engagement à maintenir l'ordre et la discipline au sein de l'établissement.

L'arrestation de Fonyu souligne également les efforts continus des forces de sécurité camerounaises pour traquer et appréhender les membres de groupes séparatistes actifs dans les régions anglophones du pays. La crise séparatiste au Cameroun a entraîné des années de violence et de conflits, et le gouvernement s'efforce de ramener la stabilité dans ces régions.

Fonyu, désormais entre les mains de la justice, devra répondre de ses actions devant un tribunal. Son arrestation met en lumière les défis auxquels les autorités sont confrontées dans la lutte contre la criminalité et le trafic de drogue, en particulier dans un contexte marqué par des conflits et des troubles civils.