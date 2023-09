CAMEROUN :: Panthère sportive du Ndé : près de 250 millions Fcfa pour la saison 2023-2024 :: CAMEROON

Ce budget prévisionnel a été présenté au cours l’assemblée générale tenue le 8 août 2023 à l’hôtel de ville de Bangangté.

Présidée par le préfet du Ndé, représenté par le 2e adjoint préfectoral, l’assemblée générale de la Panthère sportive du Ndé (PSN) s’est tenue dans le calme. Surtout dans une mise en perspective qui augure des lendemains radieux.

D’entrée de jeu après l’exécution de l’hymne national, le président exécutif, Guy Bakop a présenté le rapport de la saison 2022-2023.

Dans ce rapport, il précise qu’afin d'améliorer le climat qui a prévalu la saison dernière, certaines mesures doivent être prises en priorité. Il s’agira en l’occurrence de maturer le projet de mise en place de l'Académie Panthère Sportive du Ndé, de choisir un lieu d'hébergement proche des infrastructures d'entrainement pour permettre à l'encadrement technique de respecter le programme de travail lors des déplacements ; de dversifier les recettes à travers la publicité et le sponsoring entre autres.

Les projets en cours de réalisation présentés concernent le plaidoyer pour les travaux de finition du stade municipal de Bangangté, la mise en norme recommandée de certaines aires de jeu de football du département du Ndé, l’acquisition d’un site pour la construction du siège du club et cité des joueurs, la mise sur pied de la section de formation et la création des différentes catégories, notamment les U17, U15 et Nzuimanto version féminine.

Dans son mot de circonstance, le président du conseil de la d’administration de la PSN, Jules François Famawa, a demandé aux supporters d’être confiants quant à leurs préoccupations sur le sort de la Panthère pour la saison qui commence. Dans ce chapitre, le coordonnateur de l’affaire PSN contre la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Dr Faustin Domkeu, a mis toute l’assistance au même niveau de compréhension relative à la décision rendue par le Tribunal arbitral de sport le 15 août dernier en faveur du fauve.

Le roi des Batchingou, porte-parole des monarques du Ndé, à ces assises a rappelé au président Jules François Famawa que ses collègues sont fiers de lui, et qu’ils l’exhortent à poursuivre ses réformes engagées dans l’équipe depuis cinq ans. Le PCA a pris acte de la confiance renouvelée des rois à son égard et a déclaré qu’il mettra tout en œuvre pour défendre leurs intérêts partout où besoin sera. Il n’a pas manqué de regretter le fait que dès son arrivée à la tête de la PSN, des personnes mal intentionnées ont toujours mis en œuvre leurs plans diaboliques visant à mettre l’équipe d’un peuple en mal : corruption des arbitres et joueurs contre l’équipe de leur département et des proches dans les tribunaux.

Le 2e adjoint préfectoral et le délégué départemental des sports et de l’éducation physique pour le Ndé ont à leur tour remercié le président pour des efforts entrepris pour que le nom du Ndé résonne encore dans le lanterneau sportif au Cameroun. Avant le mot de fin du préfet, les supporters ont émis une batterie de propositions et ont réitéré que leur soutien au Pca est inébranlable et sans faille.