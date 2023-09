Une Camerounaise Disparue en Allemagne Déclenche l'Inquiétude de sa Famille :: GERMANY

SAO EMANI Carine, une compatriote camerounaise résidant à Hambourg, en Allemagne depuis maintenant 8 ans, est au cœur d'une disparition mystérieuse qui préoccupe grandement sa famille. Depuis le vendredi 1er septembre 2023, sa famille n'a plus reçu de nouvelles d'elle, plongeant ses proches dans une angoisse croissante. Les tentatives de la joindre par téléphone se sont soldées par des échecs, son numéro étant devenu indisponible. Même sur WhatsApp, l'application de messagerie instantanée, elle n'est pas connectée.

Pour sa famille, cette situation est totalement inédite. Carine n'a jamais eu un comportement aussi énigmatique par le passé, ce qui accentue leur inquiétude. Son frère confie : "En fait, elle n'a jamais fait plus de 2 jours sans donner de signe de vie, cela fait plus de 8 ans qu'elle réside de ce côté-ci. Elle ne nous a pas informés de son intention de s'absenter ou de prendre des congés. Nous sommes très préoccupés."

La disparition soudaine et inexplicable de Carine a suscité des interrogations et des spéculations au sein de la communauté camerounaise de Hambourg. Ses amis et connaissances tentent également de comprendre ce qui a pu se passer et sont mobilisés pour apporter leur soutien à la famille dans cette épreuve difficile.

La famille de Carine a signalé sa disparition aux autorités locales et a lancé un appel à toute personne ayant des informations sur sa situation à se manifester. Ils espèrent ardemment que Carine sera retrouvée saine et sauve, mettant fin à cette période d'incertitude qui a bouleversé leur vie.

La communauté camerounaise de Hambourg et au-delà suit de près cette affaire et espère que Carine rentrera bientôt chez elle, mettant ainsi un terme à cette inquiétude qui pèse sur sa famille et ses amis.