Les Coups d'État en Afrique Francophone : Entre Réalité Complexes et Théories des Dominos

La scène politique et médiatique parisienne a récemment été le théâtre d'une série de coups d'État en Afrique francophone. La France, sous la direction d'Emmanuel Macron, semble vouloir faire croire que de mauvais putschistes ont pris pour cible des dirigeants démocratiques et défenseurs des libertés.

Cependant, la réalité est bien plus complexe, même au Cameroun, où le pouvoir s'est progressivement militarisé au fil des décennies, avec l'approbation de la France et des États-Unis.

Pour les observateurs et les critiques du continent africain, ces événements ont été l'occasion de spéculations sur des bouleversements politiques qui semblaient imprévisibles. La rhétorique présidentielle elle-même a remis en question la possibilité d'avoir des États stables au Sahel, ignorant la fin de l'émirat Bongo, établi par la France. Les figures des gardes présidentielles, longtemps négligées, ont soudainement pris le devant de la scène dans cette pièce de théâtre plus proche d'une farce que d'une tragédie shakespearienne.

Il est important de ne pas oublier que lors d'un coup d'État, il y a souvent moins de victimes civiles qu'après une élection démocratique validée, une attaque d'un groupe armé non étatique (comme le GANE) ou un bombardement aérien de l'armée française. La théorie des dominos est ressortie, laissant planer la question de qui sera le prochain sur la liste. Les regards se tournent vers le Congo-Brazzaville et le Cameroun, où des dirigeants plus âgés semblent conserver leur emprise sur le pouvoir, malgré la présence d'élites militaires. Cependant, il ne faut pas oublier que ces deux États d'Afrique centrale ont été déchirés par des guerres depuis de nombreuses années, et que leurs dirigeants ont maintenu leur pouvoir grâce à une forme de coup d'État permanent, renforcée par l'utilisation de milliers d'hommes armés.