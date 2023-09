CAMEROUN :: Lancement officiel de l'édition 2023 ,du mandat 2024 de miss Orangina. :: CAMEROON

C'est dans les nouveaux locaux de la chaîne verte canal 2, flambant neuf situé à yupwe, au branding de la marque Orangina que le comité d'organisation a réuni la presse nationale et internationale le 8 septembre dernier pour présenter les grands axes de cette 9ieme édition au cours d'une conférence de presse dénommé :Talk show.

L' actuelle miss Orangina 2022 Laurie TAKOUO en fin d'exercice était l'hôte de cette soirée; autour de la marque Orangina ,cette dernière a présenté aussi ses produits oléagineux parmi lesquels ALI Oil d'anacarde qui émane de son projet de campagne , pour la petite histoire ce concours mis sur pied par l'entreprise brassicole Boissons du Cameroun vise à donner à la jeune fille des outils et des aptitudes entrepreunarial afin de booster en chacune d'elle le leadership féminin.

La miss Orangina 2022 précise lors de sa prise de parole je cite:« vu l'inflation des produits oléagineux sur le marché camerounais , paralysant ainsi le panier de la ménagère je me suis donnée pour challenge de mettre sur pied ma propre marque de produit pour palier à ce déficit qui plombe nos ménages» elle poursuit en disant « je souhaite que les candidates actuelle à ce concours miss Orangina 2023 , aient confiance en elle , qu'elles donnent le meilleur d'elles même , qu'elles n'écoutent pas les on- dit». Rappelons que les candidatures pour cette 9ieme édition placée sous le thème : Tradition et Modernité ont démarré en ligne depuis le 1er de ce mois en cours et s'achèveront le 30 septembre prochain.

Cette édition consistera à encourager le rêve de la femme et le leadership féminin que les téléspectateurs vivront en télé réalité vus que les candidates sélectionnées passeront une semaine au sein de l'Academy Orangina du côté du centre touristique de Nkolandom village situé dans le sud Cameroun.

Le comité d'organisation a rappelé aux Hommes de médias et Influenceurs présents que la finale à ce concours se tiendra le 3 novembre prochain dès 19h à l'esplanade du Grand Mall à Douala; avec au total 10 finalistes qui défendront la couronne de miss Orangina 2023.

Comme innovation majeurs.



La miss Orangina gagnera 2 millions de FCFA soit 500 mil de plus , toutes les 10 finalistes retenues lors du grand casting gagneront de l'argent mais à des montants différents ;soit un million de FCFA pour la première dauphine, 200 mil FCFA pour la dernière, avec éventuellement plusieurs lots surprises des partenaires.

Soulignons à ce jour d'après M. René Stephane NGWE CEO de Free Évent par ailleurs chargé des relations publiques à miss Orangina Cameroun on compte une cinquantaine de candidatures déjà enregistrées, il invite par ailleurs d'autres candidates qui traînent encore le pas à le faire via le numéro WhatsApp 691 918 183 ou tout simplement s'abonner massivement sur la page Facebook miss Orangina pour avoir plus d'amples informations minute by minute.

Ladite conférence de presse d'une heure d'émission animée par l'une des plus belles et jeune plume du paysage audiovisuel Camerounais Aimée Catherine MOUKERY en service à canal 2 international s'est soldée avec ces points importants.

Pour cette 9ieme édition comme l'a martelé Yves TIOKO ,chef de produits Orangina.

Mise au vert à l'Académy Orangina :27 octobre;

Casting des candidates : 30 octobre ;

Finale Nationale : 3 novembre 2023.