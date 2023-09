CAMEROUN :: BUCAVOYAGES : Une Nouvelle Option de Voyage Abordable vers le Congo Brazzaville en Bus :: CAMEROON

À partir du 11 septembre 2023, BUCAVOYAGES, l'agence de voyage bien établie, offrira une nouvelle option de voyage pratique et économique vers le Congo Brazzaville. Cette initiative permettra aux voyageurs de se rendre de Yaoundé (YDE) à Brazzaville (BZV) et de Douala (DLA) à Brazzaville (BZV) en bus à des tarifs abordables.

Des Tarifs Compétitifs pour un Voyage Abordable

BUCAVOYAGES propose des tarifs exceptionnellement abordables pour cette nouvelle liaison en bus. Les voyageurs pourront réserver un aller simple de Yaoundé à Brazzaville pour seulement 70 000 F CFA. Si vous voyagez depuis Douala, le tarif pour un aller simple est tout aussi compétitif, à seulement 75 000 F CFA. Ces prix attractifs rendent le voyage vers le Congo Brazzaville beaucoup plus accessible pour un large éventail de voyageurs.

Des Départs Réguliers pour Plus de Confort

Pour offrir aux voyageurs la flexibilité dont ils ont besoin, BUCAVOYAGES prévoit des départs réguliers vers Brazzaville. Les bus quitteront Yaoundé et Douala chaque lundi et vendredi, offrant ainsi aux voyageurs la possibilité de choisir le moment qui leur convient le mieux pour leur voyage.

Cette nouvelle option de voyage en bus entre le Cameroun et le Congo Brazzaville vise à faciliter les déplacements entre les deux pays voisins. Les tarifs abordables et les horaires réguliers proposés par BUCAVOYAGES rendent cette option particulièrement attrayante pour ceux qui souhaitent explorer le Congo Brazzaville de manière pratique et économique. Pour réserver leur voyage en bus, les voyageurs peuvent se rendre sur le site web de BUCAVOYAGES ou contacter l'agence directement pour obtenir plus d'informations. Voyagez confortablement et à moindre coût avec BUCAVOYAGES vers le Congo Brazzaville à partir du 11 septembre 2023.