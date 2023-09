Cameroun-Burundi : Les Lions Indomptables à la Croisée des Chemins :: CAMEROON

Les Lions Indomptables sont sur le point de disputer un match décisif contre le Burundi lors de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le match se tiendra au Stade Omnisports Roumde Adjia de Garoua et déterminera leur qualification pour le tournoi en Côte d'Ivoire.

Dans un groupe C composé de trois équipes, avec l'ajout de la Namibie aux deux équipes principales, la situation est encore incertaine. La Namibie, actuellement en tête avec cinq points avant le match de mardi, a récemment perdu contre le Burundi par 3-2, mais elle domine la poule devant le Cameroun et le Burundi, qui ont tous les deux quatre points.

Les Lions Indomptables, qui ont remporté un précédent match contre le Burundi en juin dernier (1-0), doivent maintenant s'imposer pour sécuriser leur qualification et dépasser la Namibie au classement. Cependant, un match nul ouvrirait la porte à de multiples scénarios compliqués, y compris des calculs basés sur la différence de buts et d'autres paramètres.

Pour se préparer à cette rencontre cruciale, le sélectionneur national, Rigobert Song Bahanag, a annoncé une liste de 24 joueurs convoqués le 29 août dernier. Cette équipe combine expérience et jeunesse, avec l'inclusion de nouveaux talents tels que François-Régis Mughe, un attaquant de 19 ans de l'Olympique de Marseille.

Le retour du gardien André Onana est une source de réjouissance pour les supporters et les observateurs. De plus, les attaquants, notamment le capitaine Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting, Bryan Mbeumo, et Karl Toko-Ekambi, sont en grande forme sur le plan physique et ont réalisé de belles performances en ce début de saison sportive.

Le stage préparatoire a débuté le 4 septembre, avec un regroupement à Yaoundé et des séances d'entraînement intensives. Les Lions Indomptables ont ensuite mis le cap sur Garoua, où l'excitation des habitants témoigne des attentes d'une nation entière.

L'acclimatation et les derniers réglages sont désormais au programme avant le jour fatidique. Tous espèrent que ce match permettra aux Lions Indomptables de valider leur ticket pour la phase finale de la CAN en Côte d'Ivoire, en janvier 2024.