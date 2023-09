CAMEROUN :: Chute tragique d'un adolescent à Douala : La dispute autour de l'argent et du poulet tourne au drame :: CAMEROON

Jeannette K., qui a accusé l’adolescent de 14 ans de lui avoir pris de l’argent et des morceaux de poulet, a été interpellée par la gendarmerie après son acte mercredi.

Le jeune Rodrigue, 14 ans, a fait une chute terrible ce mercredi 6 septembre, du 3e étage de l’immeuble de son père à « Village », dans l’arrondissement de Douala III. Selon les premières constatations de la gendarmerie, l’adolescent aurait été poussé de cette hauteur. Par la seconde épouse de son géniteur. Aux dernières nouvelles, l’enfant a été grièvement touché aux jambes et à un bras. Sa tête a également pris un coup. Le père, Dieunedort K., opérateur économique, est donc le propriétaire du bâtiment susmentionné, un R+3 partiellement en location. Partiellement parce que Dieunedort K. loge sa première épouse, Marthe, mère de trois enfants, au 2e, et a installé Jeannette, son autre femme, sans enfant, un étage plus haut.

D’après des informations obtenues par CT sur l’affaire, c’est le petit Rodrigue – dont les deux frères ont 18 et 20 ans – qui interagissait le plus avec Jeannette (dont il pouvait faire les commissions, par exemple). La dame dira aux pandores qu’elle prenait son bain mercredi quand elle a entendu quelqu’un dans son salon. Nue et savonnée, elle n’a pas pu sortir aussitôt. Mais une fois hors de la douche, elle constate que les 7000 F qu’elle avait déposés sur un guéridon ont disparu. Elle affirmera aussi que dans sa cuisine elle a retrouvé un couvercle posé de travers sur une marmite, elle-même délestée de quelques morceaux de poulet.

Jeannette appelle alors le fils de son mari… Qu’elle va accuser du double vol qu’elle allègue, et gronder. La seconde Mme K. base alors ses soupçons sur le fait que l’enfant lui avait pris 10.000 F quelques jours plus tôt, fait que l’enfant aurait reconnu. Mais pour les 7000 F et les parts de poulet, il nie. Ce qui irrite la femme. Les éclats de voix finissent par alerter Marthe. La première Mme K. s’apprête à monter chez sa coépouse, mais il n’y trouvera pas son enfant…

Jeannette K. déclarera aux gendarmes qu’elle ne sait pas ce qui s’est passé, et parlera de possible sorcellerie. Mais pour les enquêteurs, vu la rambarde de sécurité, l’enfant n’aurait pas pu basculer dans le vide sans avoir été fermement poussé. Marthe va entendre un bruit, sans savoir que c’est Rodrigue qui s’écrasait ainsi au sol. Une dispute éclate entre les deux femmes, mais est abrégée face à l’urgence. Des voisins viennent prêter main forte et l’enfant est conduit dans un hôpital de la place.

Hors de chez lui au moment des faits, Dieunedort K., une fois informé, s’est d’abord rendu à l’hôpital où son fils a été admis. Les deux épouses K. étaient toujours retenues dans les locaux de la gendarmerie au moment où nous allions sous presse.