BELGIQUE :: L’euthanasie d’une jeune femme de 36 ans échoue, les médecins l’étouffent avec un coussin :: BELGIUM

C’est une histoire qui glace le sang et qui fait honte à la profession médicale en Belgique. Une femme, âgée d’une trentaine d’années, atteinte d’un cancer incurable, a été victime d’une sédation euthanasique qui a tourné au cauchemar, suscitant la consternation. Les médecins chargés de mettre fin à ses souffrances ont non seulement échoué lamentablement, mais ont également commis un acte qui défie toute humanité.

Selon La Dépêche, l’effroyable récit commence en décembre 2021, lorsque cette jeune femme nommée Alexina, vivant à Oupeye en Belgique, reçoit un diagnostic médical implacable : un cancer incurable lui laisse tout au plus un an à vivre. Face à cette sentence cruelle, elle aspire à passer ses derniers moments entourée de son compagnon et de sa fille. Malheureusement, sa santé se dégrade rapidement, la condamnant.

Le 29 mars 2022, après des discussions avec l’équipe médicale, la décision est prise de recourir à une sédation euthanasique pour mettre fin à ses souffrances. Un médecin de famille, assisté de deux infirmières, se rend alors au domicile d’Alexina pour accomplir cet acte solennel. Mais ce qui aurait dû être une fin apaisante s’est transformé en un véritable cauchemar.

Les faits sont tout simplement choquants. La quantité de substances administrées à Alexina était insuffisante pour atteindre le soulagement tant espéré. Face à cette incompétence médicale flagrante, les soignants ont utilisé un coussin pour mettre un terme à la vie de la jeune femme. Une mort qui a été marquée par la violence et la cruauté, un acte abominablement inhumain.

L’horreur ne s’arrête pas là. Deux jours seulement avant les funérailles d’Alexina, le parquet est informé de la situation et décide de lancer une autopsie. Les résultats sont choquants : des traces d’étouffement sont découvertes, confirmant ainsi les soupçons d’une fin atroce.

Dans cette atmosphère de scandale et d’indignation, le compagnon d’Alexina et sa fille ont pris la décision de porter plainte et de se constituer partie civile contre le médecin responsable et les deux infirmières impliquées dans cette tragédie humaine. Une euthanasie, quand elle est pratiquée, doit se faire dans le respect absolu de la loi et avec une compétence médicale irréprochable, comme le souligne avec justesse Jacques Brotchi, membre de la Commission de contrôle et d’évaluation sur l’euthanasie.

Ce qui s’est passé dans ce cas n’est pas une euthanasie digne, c’est un acte barbare qui révèle de graves lacunes dans le système de soins de santé belge. Cette affaire choquante exige une enquête approfondie et rigoureuse pour que justice soit rendue à Alexina, et pour que de telles atrocités ne se reproduisent jamais.