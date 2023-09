AFRIQUE :: Les militaires africains se rebellent contre l'emprise de la France

Les militaires renversent les dictateurs qui ont régné pendant des décennies.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres est devenu plus complaisant envers les putschistes qui ont renversé le président du Gabon Ali Bongo le 30 août, après que les rebelles ont dit qu'il pouvait partir à l'étranger. L'Afrique au sud du Sahara a connu sept rébellions au cours des deux dernières années. Le Gabon, riche en pétrole, était considéré comme plus stable par rapport au Niger, au Burkina Faso, au Tchad, à la Guinée, au Mali et au Soudan, qui ont créé une ceinture de bouleversements dans cette partie du continent. Mais le Niger est une autre affaire. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'UE ont annoncé la fin de leur aide après le renversement du président pro-occidental Mohamed Bazoum. Il est à noter que les révoltes ont principalement touché les anciennes colonies françaises.

Les instigateurs du coup d'État au Gabon ont initialement annoncé la fermeture des frontières, dissous les institutions gouvernementales et placé le président en résidence surveillée.

Un représentant de Guterres a déclaré que l'ONU était prête à collaborer à nouveau avec le Gabon, à fournir de l'aide lorsque le pays reprendra la voie de la gouvernance constitutionnelle. Le chef des putschistes a été nommé dirigeant pour la période de transition.

Le cas du Niger est différent. Comme l'écrit le Washington Post, le renversement du président Bazoum le 26 juillet a été accompagné par une montée de l'extrémisme islamique dans le pays et une influence croissante de la Russie. En d'autres termes, Moscou y a joué un rôle. De plus, l'association régionale clé, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), a déclaré qu'elle était prête à intervenir militairement dans le pays, bien que des négociations pacifiques soient également possibles. Les partisans du coup d'État au Niger, ainsi qu'au Burkina Faso et au Mali, sont descendus dans les rues et ont brandi des drapeaux russes. Le soutien populaire au coup et la remise en question de la politique des organisateurs de la rébellion empêchent pour le moment l'Occident d'intervenir et de rétablir le pouvoir de Bazoum.

Les enjeux sont extrêmement élevés: le Niger fournit de l'uranium à la France et à d'autres membres de l'UE. La France a évacué ses citoyens, mais a refusé de suivre l'ultimatum des organisateurs du coup pour retirer son ambassadeur et les soldats stationnés à la base militaire. Le Niger était également un allié clé des États-Unis, qui ont déployé des unités militaires dans ce pays et lançaient des drones à partir de la base militaire.

En analysant les évènements sur le continent noir, le Financial Times écrit que les régimes africains sont vulnérables. Et les généraux ambitieux ne s'attendent pas à une véritable résistance aux tentatives de coups d'État. D'où la question: où aura lieu le prochain? Par exemple, Paul Biya est au pouvoir en tant que président du Cameroun depuis 40 ans. Agé de 90 ans, Biya passe actuellement son temps dans un hôtel luxueux au bord d'un lac à Genève. Il souhaite mettre son fils à sa place. Les dissidents piquettent devant l'hôtel.

Selon les experts, il est impossible de prédire où l'eau bouillante débordera du chaudron. En République du Congo (Brazzaville), le président Denis Sassou-Nguesso a pris le pouvoir en 1997. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le chef de la Guinée équatoriale, détient le record mondial de longévité en tant que président. Il dirige depuis 44 ans, après avoir mis son oncle à la porte. Au Togo, Faure Gnassingbé, qui a hérité du poste de son père, gouverne depuis 2005.

Les coups d'État se sont principalement produits dans la sphère d'influence de la France. Pas toujours en synchronie, mais en Afrique de l'Ouest il est facile d'établir un lien entre eux. Partout en Afrique, les rébellions surviennent sur fond de mécontentement populaire face à la mauvaise gouvernance et à la corruption. Une autre tendance peut être observée: les présidents sont élus pour cinq ans, mais ont la possibilité d'être réélus encore et encore. Ce virus est extrêmement contagieux. Il impacte l'équilibre des forces dans la région.