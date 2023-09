Coupe d’Afrique des Nations 2024: le Cameroun qualifié si… :: CAMEROON

Pour se qualifier pour la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire, le Cameroun sera obligé de battre l'équipe du Burundi ou faire un match nul avec au moins quatre buts marqués.

Malgré leur statut de favoris du Groupe C des éliminatoires de la CAN 2024, les Lions Indomptables du Cameroun n'ont pas rassurés leur public et leurs fans. Devant leur public, ils ont été accrochés par la Namibie (1-1) lors de la 3e journée, et ont subi une défaite amère face au Burundi lors de la 4e journée (1-2).

En regardant de près les performances des autres équipes de haut niveau, l'on se rend compte que les Lions Indomptables du Cameroun font partie des rares équipes de haut niveau qui n’ont pas encore assuré leur qualification après cinq journées de compétition.

Le groupe du Cameroun est composé de trois équipes en raison du forfait du Kenya. Les deux premiers seront d’office qualifiés pour la CAN 2023.

Eliminatoires de Coupe d’Afrique des Nations 2024 – Résultats et classement du Groupe C:

1ère journée: Namibie 1 vs 1 Burundi

2e journée:Burundi 0 vs 1 Cameroun

3e journée: Cameroun 1 vs 1 Namibie

4e journée:Namibie 2 vs 1 Cameroun

5e journée: Burundi 3 vs 2 Namibie

6e journée: Mardi 12 septembre

19:00 GMT, Cameroun – Burundi (Stade Roumdé Adjia, Garoua)

Le classement:

Namibie: 5 pts (+1 match)

Cameroun: 4 pts

Burundi: 4 pts

Kenya (Disqualifié)