Regards: Et le ministre s'arrêta devant elle avec sa 4X4

Nous sommes au centre ville de Yaoundé il est 23 heures en plein boulevard du 20 mai quand nous sortions d’un resto bar où nous venions de nous offrir une bonne partie de billard bien arrosée.

Tout à coup nous aperçûmes une belle "Ongolienne" (Jeune fille de la ville de Yaoundé) aux allures d’une « fille-maison » mélangée à celle d’une vendeuse de charmes.

Aussitôt nous nous aperçûmes de sa tenue très sexy qui était composée d’une culotte de 30 Cm de long et un body serre- corps.

Elle attendait son taxi vers une destination inconnue car des taxis de presque toutes les destinations possibles à partir de ce point du centre ville s’étaient arrêtés devant elle mais, elle n’osait pas emprunter un de ces taxis. Quel taxi attendait-elle ? Attendait-elle une connaissance qui devait la prendre par là ? Tant de point d’interrogation.

À voir cette demoiselle au corps pulpeux avec une poitrine généreuse et des rondeurs à chaque angle, il fallait réciter le Ave Maria 60 fois en trois minutes pour ne pas tomber dans la tentation.

Heureusement que nous ne succombions pas à cette forte tentation quand tout à coup nous verrons une Toyota 4X4, toute neuve avec un ministre de la république au volant, qui n’a pas su se contenir devant cette pulpeuse demoiselle dont le charme rappelle celui de Marilyn Monroe ou de Naomi Campbell.

Et le ministre s’arrêta à la grande surprise des piétons et autres passagers qui attendait l’arrivée d’un taxi pour leurs destinations et pire encore à la grande « stupéfaction » de la jolie demoiselle.

De quoi s’étonnait la charmante ? Un ministre s’arrêter pour elle, elle ne s’aurait jamais imaginer qu’un MINISTRE pouvait passer par là à la recherche d’un charme en vente et dont le prix se fixe à la tête du client.

L’équation était toute douloureuse pour le ministre qui tenant à sa bonne réputation ne pouvait descendre de sa « 4X4 » pour faire la cour à cette bonne chaire. Des fausse manœuvres commencèrent pour tromper la vigilance des passants jusqu’à ce que le code secret fut passé et que la pulpeuse à la poitrine menaçante se dirigea vers une des rues les moins fréquentées afin qu’elle puisse être discrètement récupérer et remercié par son « candidat-élu » qui du reste est très reconnaissant à la base qui l’a porté en pompe au parlement, en lui offrant quelques billets de banques.

Voilà comment notre ministre, marié de son état et père d’une grande famille s’est fait avoir par le charme qu’impose ces filles du centre ville ; qui va se la couler douce avec les frais de per diem et autres honoraires.

Tenez que devant le charme d’une belle perverse, nul n’est exempté.