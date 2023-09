CAMEROUN :: Camtel fête ses 25 ans de création : Des résultats palpables. :: CAMEROON

Par décret présidentiel N° 98/1998 du 8 septembre 1998 la Cameroon and Télécommunications a été créée. Ce 8 septembre 2023 Camtel marque un temps d'arrêt pour un bilan. Que faut-il retenir de Camtel ? Dans un contexte marqué par l'entrée en jeu des opérateurs internationaux avec une technologie de pointe, la Cameroon and Télécommunications a su se démarquer par des innovations qui donnent le bonheur à ses clients. En 25 ans, c’est plusieurs Directeurs Généraux avec des particularités différentes, tous pointés vers l'avant. Rendu à ce jour, le top management actuel rempli avec la plus grande détermination les missions assignées par le Président Paul BIYA.

Les réalisations de la Cameroon and Télécommunications.

Au plan du transport de la fibre optique, le Cameroun est couvert 52/58 départements et 209 communes sur les 360 sur un réseau de 1.200km équipé d’un Backbone national, de boucles métropolitaines et de quatre systèmes internationaux de câbles sous-marins, Il SAT 3 (le South Atlantic Telecommunications cable 3 / South Africa Far East) avec une capacité de 88 gigabites par seconde; le WACS (West Africa Cable System) d’une capacité de 14 Tera bites par seconde, NCSCS (Nigeria Cameroon Submarine Cable Systems) un réseau de 140 giga bites supplémentaires par seconde; SAIL (South Atlantic Inter Link). Des projets Gouvernementaux réalisés à l’instar du projet «villes intelligentes » implementé par la Délégation Générale à la Sureté Nationale le Centre de Commandement a été inauguré le 20 août 2019.

Le SAIL, long de 6.000 km entre Fortaleza (Brésil) et Kribi (Cameroun), est le premier câble sous-marin à relier l’Afrique et l’Amérique du Sud CAMTEL et de la société chinoise Huawei Marine. Un maillage national au travers de la fibre optique et une ouverture à l’international, via des câbles sous-marins, pour permettre aux Camerounais et opérateurs économiques, de jouir d’un Internet de qualité, à moindre coût.

Le Cameroun est connecté avec les pays voisins notamment du Gabon, du Nigeria, du Tchad et de la Guinée équatoriale. Les mutations organisationnelles de CAMTEL

Seulement quelques années à la direction générale, Mme le Directeur Général de CAMTEL grâce à la qualité du travail, le chiffre d’affaires de l’entreprise de F CFA 108 milliards à F CFA 178 milliards un classement de 13ème à 11ème dans le top 15 dans le Rapport 2021 de l’Institut National de la Statistique et Certifiée ISO 29001.

CAMTEL est membre fondateur de l’Association des Opérateurs de Communications électroniques d’Afrique Centrale dont Madame ACHIDI a été élue Présidente en 2022.

Le projet Business Unit Transport en cours d'installation est un projet de Camtel visant à moderniser et accroître les moyens de transport aérien, souterrain et satellitaire dans le triangle national, dans la sous-région au sud du Sahara et hors du continent africain, une ambition réaliste. Déjà entamée, la migration en WDM de la liaison le long de l’oléoduc Tchad-Cameroun, la réalisation de la BUT sur la migration du pipeline Kribi-Zamengoe-Gangui.

Blue Store Warda est une place de marché innovante et un magasin de proximité mis en place par CAMTEL pour mieux servir sa clientèle. À travers la vente de cartes SIM, de modems, de téléphones et de services Internet, Blue Store offre un cadre idéal pour faire l'expérience d'un service client de première classe.

Le datacenter de Camtel à Zamengoué visité par Joseph LE en personne est le plus grand de l’Afrique Centrale inauguré par le minpostel Minette Libom Li likeng en 2020. Construit par Huawei, il est parmi les plus grands projets du Programme National Broadband Network (NBN2). Il est certifié Tiers trois à la conception, constitué d’une salle serveurs de 400 m², avec une capacité de 05 cubes soit 130 baies ; salle de supervision de 08 positions de travail, Système automatisé de gestion d’énergie de 440 KW de puissance ondulée avec 03 transformateurs de 800 KVA, 4 groupes électrogènes de 1000 KVA et 40,000 litres de cuve à gasoil ; d’un système de détection et de lutte contre les incendies au final d’un système de gestion des accès et de caméras de surveillance.

Dans un avenir proche, Camtel aura la technologie qui fera la fierté non seulement du Cameroun et aussi de l'Afrique entière.