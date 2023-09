CAMEROUN :: Assassinat Suzanne Zamboue: Pour Jean Michel Nintcheu,ce crime inacceptable ne saurait rester impuni :: CAMEROON

L'épouse du coordonnateur général du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), incarcéré à Kondengui, a été assassinée mercredi dernier à son domicile, à Yaoundé.

Ce triste événement tragique continue à secouer la communauté politique et même sociale au Cameroun. Dans un communiqué parvenu ce jour à la rédaction de camer.be, l'honorable Jean Michel Nintcheu demande à l'Etat du Cameroun de débusquer les auteurs de cruauté inacceptable. L'intégralité en dessous

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU DEPUTÉ JEAN MICHEL NINTCHEU

"Je viens d'apprendre avec une profonde tristesse et une grande consternation l'assassinat dans la nuit de mercredi à jeudi 7 septembre de Suzanne Zamboue, épouse du coordonnateur national du MRC, otage politique détenu arbitrairement à la prison de Nkondengui depuis près de trois (03) ans.

Il est difficile de donner tort à ceux qui estiment que cette exécution ignoble, lâche et barbare porte à n'en point douter la signature des mains noires des barbouzes à la solde du régime de Yaoundé, tant le modus operandi est le même que celui observé lors de l'assassinat de dame Christianne Soppo Mbango, secrétaire particulière de l'ex ministre d'État Marafa Hamidou Yaya.

Ce crime inacceptable ne saurait rester impuni. L'État a le devoir et l'obligation de débusquer les auteurs et les commanditaires de cette cruauté insoutenable.

J'adresse mes condoléances les plus attristées à la famille nucléaire de la défunte notamment les enfants et plus particulièrement à mon ami et frère, le combattant Pascal Zamboue qui traverse en ce moment la plus rude épreuve parmi celles à lui infligées par le régime de Yaoundé.



Mes condoléances vont également à l'endroit du MRC qui perd ainsi une militante dévouée et engagée.

Fait à Douala le 7 septembre 2023

Jean Michel Nintcheu"

Député