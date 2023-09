CAMEROUN :: Assassinat de Mme Zamboue Suzanne: Me Emmanuel Simh estime qu’un tel crime ne doit pas rester impuni :: CAMEROON

Emmanuel Simh, Avocat au Barreau du Cameroun et 2è vice-président du MRC ( Mouvement pour la Renaissance du Cameroun) réagit par rapport à l'assassinat de Suzanne Zamboue pense que « cette mort doit interpeller la conscience de chaque être humain ».

« C’est un homme qu’on veut briser. Suzanne était le soutien le plus solide pour son mari, qu’elle couvait de toute son affection dans la douloureuse épreuve qu’il traverse. Il était impossible de rendre visite à celui-ci à la prison sans la croiser, lui apportant habits, nourriture et médicaments et tendresse. À part essayer de tuer à petit feu son époux, quel autre message veut-on nous faire passer? Quel message? Je me joins à sa famille et à tous nos militants, mais aussi à tous les compatriotes de bonne foi, pour exiger une enquête diligente, pour qu’un tel crime ne reste pas impuni. », écrit t-il

Madame Suzanne Zamboue, épouse du coordonnateur national du MRC, a été sauvagement assassinée à Yaoundé- Cameroun dans la nuit de mercredi06 septembre 2023, tandis que son époux est emprisonné depuis 2020 pour des marches pacifiques. Cet assassinat soulève de nombreuses questions et suscite l’indignation au sein du MRC et de la population camerounaise.

L’on ne sait pour le moment les circonstances exactes de cette tragédie. Les premières informations font état d’un assassinat des individus qui ont réussi à prendre la fuite et sont actuellement activement recherché par la police qui a ouvert une enquête