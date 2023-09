CAMEROUN :: Le Mystère du Bus des Lions Indomptables : Aucune Carte Grise, Visite Technique, ni Assurance :: CAMEROON

Le suspense entourant le bus des Lions Indomptables du Cameroun, qui a captivé l'attention des acteurs du football et du public, ne semble pas prendre fin. Après une tentative infructueuse de rebranding près du complexe Mundi à Yaoundé, la FECAFOOT (Fédération Camerounaise de Football) a finalement sollicité la générosité de Coton Sport de Garoua pour obtenir un bus convenable, qu'elle a rapidement adapté aux normes des Lions Indomptables. Cependant, la FECAFOOT n'a pas expliqué pourquoi elle a abandonné l'idée initiale de déplacer le bus de Yaoundé à Garoua.

La principale révélation qui suscite des interrogations est que le bus des Lions Indomptables n'appartient pas aux Lions Indomptables, du moins pas à la FECAFOOT. C'est pourquoi la FECAFOOT ne peut fournir de carte grise pour le véhicule. Le propriétaire de ce bus, ainsi que de tous les bus des équipes de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), est François Famawa, un homme d'affaires prospère et également président du club de football Panthère du Nde, qui vient de remporter une affaire contre la FECAFOOT devant le TAS (Tribunal Arbitral du Sport).

À l'époque où François Famawa et la FECAFOOT étaient encore en bons termes dans le but de renverser Seidou Mbombo Njoya, François Famawa avait offert un bus à Samuel Eto'o, alors tout nouveau président de la FECAFOOT, en échange de la promesse d'un paiement ultérieur de la facture d'achat. Cependant, la FECAFOOT n'a jamais versé les 50 millions d'avance demandés, et en plus, Panthère du Nde a été lourdement sanctionnée par l'actuelle direction de la FECAFOOT, avec la suspension de son président de toute activité liée au football pendant 5 ans.

Quelle est donc la situation actuelle ? François Famawa a décidé de ne jamais remettre la carte grise du véhicule à la FECAFOOT tant que la facture d'achat n'est pas réglée, ce qui est toujours le cas. Par conséquent, depuis deux ans, le bus des Lions Indomptables circule avec une escorte sans subir de contrôle, car sans carte grise, il ne peut être assuré ni passer la visite technique requise.

Cette situation a eu un impact direct sur les déplacements de l'équipe nationale. Le bus des Lions Indomptables n'a pas pu se rendre dans la région du Grand-Nord, car le risque encouru était bien plus important que lorsqu'il s'agissait de parcourir de courtes distances entre Yaoundé et Douala.

Ce chapitre du feuilleton du football camerounais soulève de nombreuses questions quant à la gestion des ressources et des engagements financiers. Alors que l'exécutif actuel de la FECAFOOT avait promis de redonner au football camerounais sa grandeur, cette affaire du bus des Lions Indomptables montre que des problèmes plus fondamentaux doivent être résolus pour que le football du pays puisse prospérer.