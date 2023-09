CAMEROUN :: Rareté des pièces de monnaie : le phénomène persiste :: CAMEROON

Englouties dans les machines que l’on retrouve dans les bars et autres espaces de jeux, elles sont de plus en plus difficiles à trouver au point d’affecter l’activité économique.

Matinée plutôt stressante pour Pierre Ebongo, cadre d’entreprise, qui, hier, essayait de rallier son lieu de service au centre-ville de Yaoundé. Après avoir cherché en vain les pièces d’argent, il va se résigner à prendre un taxi dépôt, malgré lui. « C’est un vrai supplice, cette affaire de pièces », lance-t-il prenant place dans le taxi. Guy Makam, magasinier dans un chantier situé du côté de Mbankomo, banlieue de la ville de Yaoundé, a subi la même angoisse. « Cela fait une heure que j’attends le taxi ici. Mais, à chaque fois que je propose 150 F pour le Carrefour Mvan, le chauffeur me demande si j’ai les pièces », marmonne-t-il. Au bout de plusieurs tentatives, Guy Makam décide d’emprunter une moto.

C’est que, le phénomène de rareté des pièces d’argent s’accentue. Pour justifier cette situation, les bars et autres espaces dans lesquels l’on retrouve des machines de jeux, sont pointés du doigt comme étant de véritables « tombeaux » de ce type de monnaie. Pour en savoir plus, CT a fait une immersion dans ces lieux. Dans l’un de ces bars au lieu-dit Mvog-Atangana-Mballa, six de ces machines à sous sont installées à l’entrée. Une fois installé devant l’une des machines, Joe, le gestionnaire, se dirige vers l’équipe, muni d’un seau de deux litres à moitié rempli de pièces d’argent. Sauf qu’il ne s’agit de pièces ordinaires, mais des « Kobo » sur lesquels il est expressément écrit « Only for amusement ».

Traduction : uniquement pour le divertissement. Sauf que, pour rentrer en possession de cette monnaie, « il faut donner en échange des pièces de 100 FCFA correspondant à la somme à miser. Puis, si vous gagnez, peu importe le montant, nous vous payons, mais en billets lorsque votre gain est supérieur ou égal à 500 F », explique Joe. Quelles destinations prennent par la suite ces pièces d’argent ? Joe, répond par un silence assourdissant. Ces espaces sont ainsi nombreux la ville. Du côté du carrefour Ekounou par exemple, un bar dispose également ces gouffres à sous. En échangeant avec la tenancière, elle révèle qu’hier (4 septembre 2023, Ndlr), « il y a un client qui a joué et remporté la somme de 200.000 F. Laquelle somme lui a été remise, mais en billets ». Marcelle G, elle aussi, ne dira mot sur la destination finale des pièces encaissées. Mais, l’on sait qu’il y a peu, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, des personnes détenant des sacs de ces pièces qu’ils s’apprêtaient à faire sortir du pays avaient été appréhendées par des forces de maintien de l’ordre. On parlait alors des pièces d’une valeur de plusieurs millions de F.

Du côté de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac), Abbas Mahamat Tolli, gouverneur de la Banque centrale, avait annoncé le 27 mars dernier, au cours de la conférence de presse clôturant la première session annuelle du Comité de politique monétaire de la Beac, qu’une commande de 150 millions de pièces d’argent avait été passée pour faire face à la pénurie. Contactée pour savoir où est-ce qu’on en était avec cette initiative, la cellule de communication de cette institution monétaire n’a pas voulu s’exprimer sur le sujet.