CAMEROUN :: Un atelier de révision du plan de préparation et de reponse aux épidémies et pandémies des pathogènes :: CAMEROON

Un atelier de révision du plan de préparation et de reponse aux épidémies et pandémies des pathogènes respiratoires se déroule à Mbankomo .

C'est suite aux expériences vécues avec la COVID 19 en 2019, et les leçons tirées au terme de cette pandémie ,que le patron de la Santé Publique au Cameroun ,le Dr Manaouda Malachie a réuni tous les secteurs intéressées à savoir les ministères en charge de la sécurité, l'Administration Territoriale ,les Relations Extérieures,One Health, Les partenaires de l'Organisation Mondiale de la Santé( OMS) afin de réfléchir et de mettre en place un plan de préparation a une éventuelle pandémie qui pourrait être un germe qu'on attrape par les voies respiratoires c'est l'objectif principal de la tenue de cet atelier ouvert le 5 septembre dernier dans la commune de Mbankomo,situé dans le département de la Mefou -et -Akono.

METABIOTA ce partenaire technique de l'OMS est l'initiateur de cet atelier de 4jours, installé dans plus de 20 pays à travers le monde .

Quelques missions régaliennes du METABIOTA

Elle s'efforce de protéger des vies et de prévenir , détecter et répondre à l'impact des épidémies sur la santé humaine et animale, les infrastructures de soins de santé et la sécurité sanitaire mondiale.

3 points essentiels auxquels s'appuies ce partenaire technique de l'OMS.

Dans le domaine scientifique les agents du METABIOTA mènent des recherches pour comprendre les risques locaux de maladies et d'épidémies , en aidant les autorités locales à mieux cibler les stratégies d'atténuation.

La surveillance des maladies il est question ici de planifier et de soutenir et exécuter des activités de surveillance des humains et des animaux en collaboration avec les autorités locales afin de mieux gérer les maladies infectieuses connues dans le but d'identifier les nouvelles maladies infectieuses émergentes qui menacent la santé publique.

Le renforcement des capacités passe ici par

L' encadrement du personnel pour exceller dans les domaines de la surveillance des maladies , de la biosûreté, et de la biosecurité, du diagnostic, du traitement ,de la réponse aux épidémies.

Ainsi, il s'agira pour les participants de réfléchir et de proposer des solutions avec les moyens matériels et techniques dont dispose le ministère de la Santé Publique du Cameroun et les autres parties prenantes afin d'être préparer au cas où surviendrait dans le territoire camerounais une épidémie du germe qu'on attrape par voie respiratoire.

Précisons que la cérémonie d'ouverture s'est tenue ce 6 septembre à United Hôtel situé à Mbankomo en présence du Directeur de la maladie des épidémies et pandémie en service au ministère de la Santé Publique MBALA ETOUNDI Georges, ce dernier lors de sa prise de parole a réitéré l'importance et l'impact de cette initiative « au delà d'être un atelier les principes éthiques et considérations juridiques et politiques doivent être prise en compte lorsqu'on parle des questions d'urgence de Santé Publique vous avez la lourde charge afin de préparer des outils de ripostes face aux éventuelles cas d'épidémies , il a d'ailleurs félicité ces derniers pour le soutien apporté lors de la pandémie à covid 19 grâce aux outils mis en place, le Gouvernement du Cameroun a pu surmonter cette pandémie». En effet, il était question pour les participants de présenter le rapport de la journée du 5 septembre dernier élaboré par 5 groupes de travail axé sur 5 points : la coordination des urgences ; surveillance collaborative ; systèmes de soins cliniques ; Accès aux contre -mesures; la protection communautaire. Précisons que ces travaux se tiennent sous la coordination de madame TIWODA/ DAJC, et Dr Camille PENEAU /OMS AFRO.



Au terme de ces travaux au soir du 8 septembre des résolutions seront arrêtées en fonction du système de santé dont dispose le Cameroun pour une prise en charge rapide par le ministère de tutelle en charge de la Santé Publique au Cameroun afin d'être préparer, armer au cas où le Cameroun fait face à une éventuelle pandémie.