CAMEROUN :: Gâteaux de rivaux à l’anniversaire :: CAMEROON

Merlin, venu de Yaoundé, s’est découvert un concurrent lundi, jour de célébration du 32e anniversaire de Jocelyne, sa petite amie.

Une tente au rez-de-chaussée et un aménagement dans son logement au 2e étage de l’immeuble qu’elle habite au quartier Akwa (Douala 1er). Telle était l’installation pour le 32e anniversaire de Jocelyne P., qui, pour la circonstance, avait invité 64 personnes. Pas forcément 32 couples, les femmes étant plus nombreuses parmi les convives, selon les détails des auditions de la gendarmerie. Parmi ces hôtes, deux hommes, co-sponsors de la fête en cours qui s’ignorent. Merlin, 38 ans, venu de Yaoundé (il raccompagnait aussi deux neveux vacanciers venus reprendre les classes à Douala). Et Yves, 41 ans, habitant Douala.

La soirée se déroule normalement, puis il y a ce cancan, sorti d’un groupe de femmes : « Aujourd’hui, ça va se savoir, j’ai appris que ses deux gars sont là ». La phrase est lancée dans une langue locale, mais il se trouve que Merlin, assis derrière ces invitées, la comprend. Celle qui a engagé le commérage, dans un geste, désigne à ses copines un homme en veste dans l’assistance, et ajoute : « Je connais celui de Douala, le voilà ». Merlin dira plus tard avoir accusé le coup : il se savait bien connu dans la famille de Jocelyne, mais apparemment ça n’allait pas plus loin.

Le « Yaoundéen » n’a pas trop le temps de gamberger : le pâtissier qu’il avait requis pour la circonstance l’appelle peu après. Le gâteau est arrivé. Merlin descend et fait monter la pièce. Peut-être se sent-il ragaillardi, nanti alors d’un avantage manifeste. Mais environ cinq minutes après, il y a « égalisation » : un autre gâteau arrive… Puis Jocelyne prend la parole, annonçant qu’elle va couper ses gâteaux. Là, Merlin n’en peut plus. Il se rapproche de sa petite amie et lui demande d’où vient l’autre pâtisserie. Une autre question fuse : qui est ce bonhomme qui lui tourne autour depuis ce début de soirée ?

Jocelyne répond qu’elle n’est « pas encore l’épouse de quelqu’un », et qu’elle n’a de comptes à rendre à personne. Alors Merlin s’emporte : il gifle la jeune femme, avant de vociférer : « Je fais alors toutes ces dépenses pourquoi ?! » Devant une assistance interdite, l’homme se rue ensuite sur son gâteau, le happe et le balance par la balustrade. Le délice va s’écraser deux étages plus bas. Toujours en colère, Merlin fonce sur le gâteau « rival ». Le co-sponsor s’interpose et veut parler de droit… Merlin le bouscule et se saisit de la pièce, qu’il balancera comme la précédente. Mais le « jet » de gâteaux n’était apparemment qu’une mise en bouche : une bagarre éclate ensuite entre les rivaux.

Bris de bouteilles, bousculades, tentatives de fuite d’invités paniqués, la soirée d’anniversaire tourne au tohu-bohu. Une patrouille de la brigade territoriale d’Akwa-sud est saisie de ce tapage et débarque. Jocelyne P. et ses deux « gars » seront embarqués, puis entendus. Entre autre choses, les gendarmes apprendront qu’Yves est marié et père de deux enfants.