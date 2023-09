Le Nouveau Président de la Transition au Gabon Demande aux DG de Rendre l'Argent Volé

Le Gabon est en pleine période de transition politique, et le nouveau président de cette transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, prend des mesures drastiques pour lutter contre la corruption au sein de l'administration publique et parapublique gabonaise.

Lors d'une réunion exceptionnelle avec les directeurs généraux de ces institutions, Brice Clotaire Oligui Nguema a prononcé un discours sans équivoque. Il a directement interpellé les directeurs généraux présents, les mettant au défi de rendre l'argent qu'ils auraient illégalement acquis. Ses paroles sont claires : "Chaque DG qui se trouve dans cette pièce qui sait qu'il a fricoté avec les enfants là ou alors qu'il a pris plus que de raison doit venir rendre l'argent et s'expliquer sous 48h. Venez vous-même car nous savons déjà qui vous êtes. Si dans les 48h vous ne vous êtes pas présenté auprès des services (B2, DGR ou DGSS), nous viendrons vous chercher et vous allez comprendre la différence."

Cette déclaration audacieuse du président de la transition résonne comme un avertissement fort aux hauts responsables de l'administration gabonaise. Elle intervient dans un contexte où la lutte contre la corruption est devenue une priorité nationale. Le Gabon, riche en ressources naturelles, aspire à une gouvernance plus transparente et à une meilleure utilisation de ses revenus pour le bien-être de la population.

Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a été nommé à la tête de la transition, semble déterminé à mettre fin à l'impunité et à restaurer la confiance du peuple gabonais dans les institutions gouvernementales. Son message est clair : la corruption ne sera plus tolérée, et ceux qui ont détourné des fonds publics devront rendre des comptes.

La période de transition au Gabon est un moment crucial pour le pays, et la lutte contre la corruption est au cœur des préoccupations. Les Gabonais attendent de voir si les paroles fortes du président de la transition se traduiront par des actions concrètes pour éradiquer la corruption et promouvoir une gouvernance plus éthique et transparente.