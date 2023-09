Lions Indomptables du Cameroun presque complet :: CAMEROON

Choupo-Moting, Toko Ekambi et quatre autres joueurs ont rejoint le groupe de Rigobert Song

Après l’arrivée de 18 joueurs lundi, 5 autres ont rejoint le groupe dans la nuit du mardi à mercredi. Il s’agit du Vice-capitaine Eric Maxim Choupo-Moting, Benjamin Elliot Njongoue, Devis Epassy, Karl Toko Ekambi et Olivier Mbaïzo.

Quintuple champion d'Afrique mais pas encore qualifié pour la CAN 2023, le Cameroun va tenter de valider son billet pour la Côte d'Ivoire en septembre. Les Lions Indomptables vont recevoir le Burundi à l'occasion de la dernière journée des éliminatoires et les deux équipes peuvent encore se qualifier. Ce Cameroun - Burundi s'annonce donc disputée et pour l'occasion, celle-ci se tiendra à Garoua, dans le Nord du pays à 13h.