CAMEROUN :: Minfopra : Des directeurs installés et des responsables décorés. :: CAMEROON

Le travail bien fait donne toujours une récompense a-t-on coutme de dire; c'est le message projeté ce 5 septembre 2023 à la cérémonie d'installation des nouveaux responsables promus aux postes et des médailles décernées à titre exceptionnel à quelques plus proches collaborateurs du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. L'événement s'est tenu à Yaoundé au Cameroun dans l'Amphithéâtre Jacques Meunier de l’Ecole Nationale d'administration et de Magistrature qui a abrité la cérémonie devant une foule venue nombreuse, amis et connaissances, collègues de travail et familles.

La présence de Manaouda Malachie, Ministre de la Santé Publique, MOMO Jean de Dieu, Ministre Délégué auprès du Ministre de la Justice Garde des Sceaux, et de NDJODOM Armand, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Travaux Publics et d'autres hautes personnalités a été perçue comme la bonne collaboration entre Joseph LE et ses collègues membres du gouvernement.

Le premier décret n°2023/06007/PM du 1er septembre 2023 émane du Premier Ministre, Chef du Gouvernement nommant des directeurs de l'Administration Centrale à savoir le Chef de Division des Administrations Techniques, Monsieur ZANGA Marius Gustave, de l’Inspecteur n°2 Madame NDONGO née ENYEGUE Monique Constance et du Directeur de la Gestion des Carrière Madam ATEM née AKWO Rose EGBE et le second est celui du Chef du département ministériel Joseph LE, portant nomination des Sous-directeurs, des Chefs de Cellules, des Chefs de Services et Chargés d’Etudes Assistants.

Dans la suite du déroulé, le ministre en charge de la fonction publique et ses collègues membres du gouvernement ont installé et remis des médailles aux responsables notamment à Madame MEJANG née TABOD Jacqueline; Chevalier de l’Ordre de la Valeur, Monsieur MAINA Anatole, Officier de l’Ordre de la Valeur et de Monsieur SANKAME ZOUBEROU, Officier de l’Ordre de la Valeur.

Dans une attitude plein de reconnaissance au Président de la République Paul BIYA, Joseph LE a félicité ses collaborateurs qui ont reçu des médailles à titre exceptionnel. Quant aux nouveaux promus, lors de son discours d'installation, le ministre appelle ses collaborateurs à bouger les lignes par le travail et rien que le travail.

"Mettez-vous dès maintenant au travail, afin de permettre une bonne implémentation de la Feuille de Route ainsi que les Programmes d'Actions du MINFOPRA. Je vous demande de mettre, comme à vos précédents postes, et sous l’autorité de Monsieur le Secrétaire Général, de Madame l’Inspecteur Général et de Monsieur le Secrétaire Permanent à la Réforme Administrative, un point d’honneur à l’amélioration de la qualité du service". Joseph LE