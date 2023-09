MALI :: Ce pays africain décide de suspendre les exportations de lithium

Pour gonfler les revenus de sa mine, le Mali a décidé d’interrompre les exportations de lithium jusqu’à nouvel ordre afin de commencer dès 2024 à ravitailler les autres pays en minerai sous forme concentrée, plus rentable. Les autorités du Mali ont suspendu l'exportation de lithium non transformé, car le pays d'Afrique de l'Ouest prévoit de commencer à fournir du concentré de lithium à l'étranger à partir de 2024, a rapporté la société australienne Leo Lithium.

"Une correspondance a été reçue du ministère malien des Mines pour suspendre les opérations d’expédition directe de minerai à Goulamina", indique le communiqué.

Goulamina exploite un gisement de lithium dans la région de Kayes, situé à environ 150 km de Bamako, la capitale, dans le sud-ouest du Mali. Il s'agit de l'un des plus grands gisements d'Afrique. Le projet devrait produire 142,3 millions de tonnes d'oxyde de lithium à 1,38% sur 21 ans.

Selon le communiqué, la suspension d’expédition directe de minerai ne retarde aucun aspect du projet de spodumène, dont la première production de concentré reste prévue pour le deuxième trimestre 2024.

Rentabiliser le secteur

La décision a été prise afin de maximiser les revenus de la mine, car la valeur unitaire du concentré est beaucoup plus élevée que celle du minerai non traité. Selon le communiqué, l'interdiction concerne la société Goulamina, dont les parts sont détenues par le gouvernement malien, ainsi que d'une co-entreprise entre les sociétés minières australienne Leo Lithium et chinoise Jiangxi Ganfeng Lithium.

Le coût total en capital du projet dépassera les 320 millions de dollars et ciblera la production de concentré de spodumène au premier semestre 2024.

Une production en hausse

Précédemment, Bloomberg avait indiqué que la production de lithium sur le continent africain devrait être multipliée par plus de 30 d'ici 2027. Dans ce cas, les exportations de lithium en provenance d'Afrique pourraient atteindre 12% de l'offre mondiale. Les terres rares telles que le lithium, le cobalt et le nickel sont nécessaires à la production de batteries pour véhicules électriques et essentiels pour la transition énergétique. La Chine et les États-Unis investissent activement dans l’extraction de ces métaux en Afrique.