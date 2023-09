CAMEROUN :: Gagne un prix vivant avec 1xBet à Douala ! :: CAMEROON

Le bookmaker fiable 1xBet présente une nouvelle promotion unique ! Crois en ta chance, rejoins la loterie Gagne G.O.A.T. et aie ton opportunité de gagner le prix le plus inhabituel de ta vie !

La promotion ne prend pas beaucoup de temps et n’exige pas de gros investissements. Effectue un dépôt de 15 000 ou 20 000 XAF dans une des boutiques d’1xBet à Douala du 4 au 17 septembre et apporte le coupon dans l'une des cinq boutiques de paris 1xBet

- Santa Lucia Bonamoussadi

- Nkoulouloun: Carrefour nkoulouloun à côté d’express échange,

- Akwa strip: Rue paris dancing en face du restaurant kadjidja

- Grand hangar: Forêt bar avant grand hangar

- Dakar Combi: en face du combi bar, 5 à Santa Lucia Bonamoussadi.

En remplissant ces conditions, tu deviens participant au tirage au sort des prix.

Le tirage au sort aura lieu le 23.09.23 à 12 :00 à l'adresse suivante : du Santa Lucia Bonamoussadi

La Roue de la Fortune désignera les gagnants parmi les détenteurs de coupons d'une valeur de 15 000 XAF : des casquettes, des T-shirts, des sacs à bandoulière et des bonus sur ton compte joueur attendent. N'oublie pas : plus tu as de coupons, plus tu as de possibilités de gagner !

Des coupons de 20.000 XAF ouvrent la voie à un trophée dont tu ne pouvais pas rêver auparavant ! Tu peux gagner l'une des 10 chèvres et devenir le plus grand gagnant de la promotion Gagne G.O.A.T. N'oublie pas de nourrir ton super prix !

Participe aux promotions de la société de paris largement connue 1xBet et gagne les prix les plus insolites et les plus utiles !