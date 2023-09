« Je suis camerounais » de Kalibriss ft Aloch déjà dans les bacs :: CAMEROON

« Je suis camerounais » est déjà disponible sur Youtube. Ce single signé Kalibriss en featuring avec Aloch 237 se présente comme un véritable hymne patriotique. Depuis le 1 septembre 2023 vers 19 heures son clip est accessible sur les différents réseaux de ces artistes.

Aloch 237 signe un nouvel hymne patriotique. Cette fois-ci, il associe sa voix à celle de Kalibriss pour le titre « Je suis camerounais ». Après plusieurs jours de préparation pour sa sortie officielle, le single est enfin disponible sur la plateforme Youtube. Il célèbre le territoire du char des dieux ou des gorges de Kola. Ainsi, il reste fidèle à l’engagement de ces artistes de présenter le Cameroun sur son meilleur profil.

Célébrer le 237

« Je suis camerounais » a tout d’un hymne entraînant. Il est chargé de rythmes et d’entrains. On retrouve les traces du vert rouge jaune à tous les niveaux. C’est sans ambiguïté que le texte célèbre le beau pays de Aloch 237 et de Kalibriss. Dans chaque couplet, on reconnaît la nation si chère à ces deux artistes. De plus, dans le clip, on retrouve pratiquement les couleurs du drapeau nationale sur tous les plans. Il exprime clairement la fierté d’appartenir au Cameroun, l’amour du peuple et les ambitions qu’il nourrit.

Balade au cœur du Mboa

Les richesses du 237 sont incontestablement nombreuses et fabuleuses. C’est un véritable paradis que décrit le single « Je suis camerounais ». Une terre bénie par plusieurs genres musicaux et un patrimoine culinaire très diversifié. Comme le rappelle Aloch 237 et Kalibriss dans ce titre, l’Afrique en Miniature est magnifique du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest.

Leur collaboration invite d’ailleurs ceux qui l’ont pas encore fait à aller se promener à Bamenda, à visiter les chutes de la Lobé ou encore à se balader dans la savane de Garoua.