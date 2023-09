CAMEROUN :: MCFP: Mon billet politique du week-end: Prévenir vaut mieux que guérir…. :: CAMEROON

Pourquoi , plus que par le passé le concitoyen FRANCK EMANUEL BIYA . Chaque fois que nous avons été saisi par la presse nationale et internationale, cette dernière à semblé communier autour d'une préoccupation commune.

Notamment celle de savoir pourquoi notre dévolu à été porté sur Monsieur Franck Emmanuel Biya? Quels sont les arguments qui militant en sa faveur font de lui la meilleure offre politique en cas d'alternance au sommet de notre jeune Etat.

Bien-sûr que repondre à cette préoccupation semble aisé de prime à bord. Mais il faut approfondir la réflexion pour comprendre l'opportunité qu'il représente pour notre pays, aussi bien pour la pérénisation de la paix et la stabilité que pour la poursuite des chantiers de son émergence.

Les crises a repitition dans de nombreux pays africains en quête de stabilisation des structures politiques aux sorties des transitions disent de combien ces périodes sont des moments délicats pour la paix et le développement.

Que soit en Côté d'ivoire, en RDC et en RCA... par le passé et plus récemment au Gabon, les mêmes causes semblent avoir produit les mêmes effets. Les spirales des conflits armés qui ont trouvé libre cour dans ces pays disent clairement du caractère crisogêne des périodes de transition et de l'imperieuse nécessité d'un préparation avant.

Au défaut de vouloir gérer l'urgence, la réflexion sur la transition politique autour du concitoyen Franck Emmanuel Biya s'est révélée, constituer une approche conscensuelle qui rassemble l'ensemble des sensibilités de notre jeunes nations autour d'une entreprise politique inclusive unitaire et a vocation national.

Les événements post-electoraux de 2018 ont davantage fondé et souténu ces préoccupations. Entre la forte ethnicisation du militantisme des un et la mobilisation de la tribalité par les entrepreneurs comme capital politique, le Cameroun a sombré dans la carence d'une profondeur d'offre politique global et d'un leadership alternatif au chef de l'Etat qui fait consensus sur la scène nationale.

Dans un tel contexte, la figure du champion Frank Emmanuel s'est véritablement confirmée comme la seule alternative politique crédible à même de garantir la paix et la stabilité et à conduire le Cameroun vers son émergence.

En dehors du succès qu'il connait dans le monde des affaires, plusieurs éléments militent en sa faveur.

D'abord sa grande proximité avec la haute gestion administrative et politique de l'Etat. Les ressents événements politiques et diplomatiques sur la scène nationale et internationale ont eu le mérite d'exposer un acteur clé du système dont le silence et l'humilité ont très souvent ombragé

Nous avons vu celui qu'on qualifie de conseiller spécial du chef de l'Etat au centre des travaux lors du dernier sommet des chefs d'Etats et des gouvernements de la CEMAC. Nous l'avons vu également lors de la visite du Président français Emmanuel Macron.

Egalement lors des récentes célébrations de la fête de l'unité nationale le 20 maï 2023.

Loin de paraître anodines , ces apparitions publiques qui ont commencé le 06 novembre 2021 à Foumban révelent de la forte proximité du champion avec les grands dossiers de l'Etat.

Et surtout d'un long processus d'apprentissage auprès du Président de la République qui lui a conféré des attitudes, des aptitudes et une maitrise certaine de la gestion des grands dossiers de l'Etat.

Il a dont la température de la fonction et est de très loin connaisseur de l'ensemble des dynamiques qui s'y deploient par rapport a tout acteur externe.

En outre, sa vocation politique a été construite et révélée par l'ensemble du peuple camerounais qui a travers sa massive participation au défilé civile du 20 maï 2023 aux couleurs du Mouvement Franckistes et différentes autres sorties à travers le triangle national, sans oublier la prolifération des mouvements FRANKISTES et autres FEBISTES ,témoigne à suffisance de son allégeance et de son attachement a la figure du champion Frank Emmanuel Biya. Il est la seule figure qui rassure et fait consensus sur l'ensemble du territoire national.

La rapide implémentation dudit mouvement sur toutes les circonscriptions administratives du pays constitue également un baromètre qui dit de l'enthousiasme de la population pour l'alternance par le champion.

Nous ne souhaitons pas revenir ici sur ses bonnes performances dans le monde des affaires.

Nous souhaitons par ces quelques lignes inviter les concitoyens une fois de plus à rejoindre à travers le franckisme, la bâtisse d'un avénir radieux et prospère de notre nation pour les générations présentes et futures.

Mohamed Rahim Noumeu

Président Exécutif et Fondateur du Mouvement Franckistes