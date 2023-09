CAMEROUN :: Gestion actifs résiduels de lex-Onpc: Le cabinet Atou traîne Cyrus Ngo'o en justice pour destruction :: CAMEROON

Par une citation directe, le Cabinet Conseil ATOU, représenté par Me Lazare ATOU son Administrateur Général ( AG), en date du 31 août 2023, a servi une citation au Directeur Général ( DG) du Port autonome de Douala ( PAD), Cyrus NGO'O.

Aussi selon l'exploit de Me NDJOUMÉ Ernest, Cyrus NGO'O est prié de se présenter et de comparaître le 05 octobre 2023 au tribunal de Première instance de Douala - Bonanjo ( région du Littoral), pour " destruction, trouble de jouissance, abus de fonction, coaction contre les lois, utilisation irrégulière de la force publique, refus d'exécuter une décision de justice devenue définitive " La citation directe initiée par le Cabinet Conseil ATOU l'AG du Cabinet Conseil éponyme, seul gestionnaire agréé des actifs résiduels des ex- sociétés d'État liquidées, fait suite à la création illégale en juin dernier, par Cyrus NGO'O le DG du PAD, d'une régie de gestion des actifs résiduels de l'ex Office National des Ports du Cameroun ( ONCP).

Cyrus NGO'O, l'ignorance et la violation de la loi faites chair

La citation directe initiée par le Cabinet Conseil ATOU, laisse (ré) découvrir avec honte et désolation, un Cyrus NGO'O, DG du PAD, ignorant de la loi, et coutumier des infractions de violations de celle-ci.

" Attendu que le Port Autonome de Douala créé par décret N° 99/130 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement du PAD, a vu ses premiers statuts approuvés le 24 juin 2002 par décret N° 2003/163 portant approbation desdits statuts ( pièce 1) ;

Attendu qu'en qualité d'agent public, responsable d'une société d'État, en l'occurrence le PAD, le prévenu s'est rendu auteur et complice de transactions foncières de nature à favoriser l'occupation et l'occupation irrégulière de la propriété d'autrui, en l'occurrence l'ex - ONCP ;

Qu'il y a un tel mépris des institutions qui hante le prévenu au point qu'il a même entrepris d'ignorer que la correspondance N° 8934/SG/PR du 02 juillet 2021 adressées au Ministre des Finances, instruisant de "restituer " les actifs résiduels de l'ex - ONPC au Port Autonome de Douala, sur laquelle il avait fondé ses espoirs d'accaparement, vient d'être annulée par correspondance N°8934/SG/PR du 17 avril 2023 adressées au Ministre des Finances, instruisant plutôt la dévolution de l'actif résiduel de lex- ONPC à la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun, une fois que la Convention du 04 mars 2014 passée entre l'État et le requérant sera arrivée à terme ( pièce 21) ;

Que les faits ci-dessous décrits sont constitutifs d'atteinte à la propriété foncière et domaniale, de destruction, trouble de jouissance, abus de fonction, coaction contre les lois, utilisation irrégulière de la force publique, refus d'exécuter une décision de justice devenue définitive, infractions prévues et réprimées par la N°....", peut-on lire dans la citation directe initiée par le Cabinet Conseil ATOU, à l'encontre de Cyrus NGO'O le DG du PAD.

Dans une prochaine correspondance, nous vous proposerons un dossier complet sur les actifs résiduels des ex-sociétés d'État liquidées. Il vous sera, à cet effet, donné de connaître avec précision, la genèse de cette affaire qui reste incomprise ou mal comprise par l'opinion publique, laquelle comprendra alors ( nous l'espérons), comment Me Lazare ATOU, tout jeune clerc à l'époque, avait eu le génie de dénicher les actifs résiduels de ces ex- sociétés d'État liquidées, alors que des prédateurs de la fortune publique, bien connus des Camerounais, s'en étaient mis plein les poches, au terme de ces liquidations - braderie. D'emblée, il est déjà important de savoir que le Cabinet Conseil ATOU n'est pas le liquidateur des ex- sociétés d'État liquidées, comme cela a toujours été répandu à tort, y compris ( malheureusement) même par des journalistes. Dénichés et valorisés par le Cabinet Conseil ATOU, les actifs résiduels des ex-sociétés d'État liquidées, leur gestion ( par une convention signée avec l'État) attire la convoitise des prédateurs de tous bords.

Ce sera un dossier sur les actifs résiduels des ex-sociétés d'État liquidées, de A à Z.