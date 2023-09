Les avocats de Sylvia Bongo déposent une plainte contre les putschistes au Gabon pour séquestration

Les avocats français de Sylvia Bongo, l'épouse d'Ali Bongo, ont déposé une plainte en France contre les responsables du coup d'État survenu au Gabon le 30 août 2023. Cette plainte vise à dénoncer la séquestration de Sylvia Bongo et de son fils cadet, ainsi que l'incarcération de leur autre fils, Nourredin Bongo Valentin, dont le lieu de détention demeure inconnu.

Me François Zimeray et Jessica Finelle, les avocats de Sylvia Bongo, font part de leur inquiétude concernant la situation actuelle de leur cliente et de sa famille. Ils déclarent que "Mme Valentin épouse Bongo est privée de sa liberté depuis le putsch du 30 août 2023, tout comme son fils cadet". De plus, Nourredin Bongo Valentin serait détenu dans un lieu secret, ce qui renforce les craintes pour leur sécurité et leur bien-être.

La situation est d'autant plus préoccupante que Sylvia Bongo est actuellement retenue dans un lieu non identifié au Gabon, qui pourrait être sa résidence. Les avocats insistent sur le fait qu'aucune considération politique ne saurait justifier de telles violences et une détention en dehors de tout cadre légal. Ils expriment leurs inquiétudes quant à la santé et à la sécurité de leur cliente et de sa famille.

Me Zimeray et Me Finelle exigent également l'autorisation de visites consulaires pour la famille, en particulier pour Nourredin Bongo Valentin, afin de prévenir toute éventuelle disparition forcée.

La plainte déposée auprès du parquet de Paris vise principalement les crimes de disparition forcée et de séquestration par des agents publics. Les avocats attendent que la justice française enquête sur ces allégations et prenne des mesures pour garantir la sécurité et la libération de Sylvia Bongo, ainsi que de ses proches.

Pour l'instant, les efforts se poursuivent pour localiser Sylvia Bongo et obtenir des informations sur sa situation. La communauté internationale reste vigilante face à cette affaire en cours, dans l'espoir de voir la lumière être faite sur les événements tragiques au Gabon et de restaurer la liberté et la sécurité de ceux qui en sont privés.