L'Ambassade du Cameroun Brille au Festival des Ambassades aux Pays-Bas :: NETHERLANDS

La Haye, le 1er et 2 septembre 2023 - L'Ambassade du Cameroun aux Pays-Bas a fait sensation au "Festival des Ambassades" organisé dans la ville de La Haye. Cet événement, qui s'est déroulé sur deux journées, a offert l'opportunité aux visiteurs de découvrir la richesse culturelle et diplomatique du Cameroun.



Le Festival des Ambassades est une plate-forme offerte aux Missions diplomatiques implantées au pays bas pour faire connaître leur pays respectif au grand public néerlandais et international.



Pour l’Edition 2023, l'Ambassadeur du Cameroun au pays bas S.E. Liguemoh Ondoua Madeleine qui a fait de la vente de l'image de marque du Cameroun une priorité, a saisi l'opportunité qu'offre ce festival pour parler du Cameroun touristique, artistique, culturel et culinaire.



La première journée a été marquée par une journée porte ouverte de l'Ambassade. L’Ambassadeur du Cameroun au pays bas S.E. Liguemoh Ondoua Madeleine et ses collaborateurs, ont accueilli les visiteurs avec enthousiasme et ont répondu à toutes leurs questions sur le Cameroun.

Ensuite, les Néerlandais ont eu l'occasion unique de visiter une exposition au sein de l'Ambassade. La-dite exposition a permis de faire une présentation miniaturisée des opportunités qu'offre le Cameroun dans différents secteurs d'une part et d'autre part de mettre en exergue le savoir-faire camerounais.

Le deuxième jour du Festival des Ambassades a été consacré à une foire où le Cameroun a été fièrement représenté. Les stands camérounais ont proposé une variété de produits artisanaux, de spécialités culinaires, et d'objets traditionnels qui ont suscité l'admiration des visiteurs. La gastronomie camerounaise, réputée pour sa diversité et sa saveur exquise, a été particulièrement appréciée.



Un moment fort du festival a été la parade vestimentaire mettant en avant la riche tradition vestimentaire du Cameroun. Les couleurs vives, les motifs traditionnels, et les tissus exquis ont captivé l'attention de tous. Un groupe de danse folkloriquen composé de camerounaise et néerlandais a également fait vibrer le public avec leurs performances énergiques et authentiques, démontrant la diversité culturelle du Cameroun.



L'Ambassadeur du Cameroun au PAYS BAS, S.E. Liguemoh Ondoua Madeleine, a joué un rôle central dans le succès de la participation du Cameroun au Festival des Ambassades. Elle n'a pas manqué l'occasion de promouvoir l'image de marque du Cameroun et de renforcer les liens diplomatiques avec les Pays-Bas.



La participation de l'Ambassade du Cameroun au "Festival des Ambassades" aux Pays-Bas a été une réussite exceptionnelle. Les visiteurs ont été enchantés par la richesse culturelle et la chaleur de l'accueil camerounais, renforçant ainsi les liens d'amitié entre les deux nations. Cette initiative a une fois de plus démontré la capacité du Cameroun à rayonner à l'étranger et à partager sa culture avec le monde.



L’évènement fut un beau succès, avec plus de 7000 visiteurs qui ont répondu présent.



Au lendemain de l'organisation de la Semaine Économique et Culturelle du Cameroun aux Pays-Bas et à la veille de la première édition des Journées Économiques du Cameroun au Luxembourg, il y a lieu de penser que ceci ouvrira la curiosité des investisseurs des pays de la zone de compétence de l'Ambassade.