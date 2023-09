Gabon, Afrique Centrale : le putsch des généraux :: AFRICA

Ce qui importe, ce n’est pas le mode d’accès au pouvoir (par la voie des urnes ou par un coup de force) ni le statut (civil ou militaire) des détenteurs du pouvoir d’État. Ce qui importe, c’est l’indépendance et la souveraineté nationales qui, seules, permettent à un pays de construire souverainement son modèle de développement conçu pour répondre aux besoins et aspirations des populations .



En Afrique, aujourd’hui, la nécessité de poursuivre ces objectifs pour sortir les populations de la pauvreté et les pays de la spirale de sous-développement se résume à l’obligation de s’affronter à un péril à trois têtes. Il s’agit de chasser du pouvoir d’État les élites gouvernantes corrompues et soumises, combattre en commun les entités non étatiques politico-religieuses qui sèment la chaos à travers le continent, se défaire de l’emprise appauvrissante des puissances impérialistes qui contrôlent les gouvernants soumis et dont les entités non étatiques mentionnées sont les instruments de politique étrangère en Afrique.



Le déni par l’Occident de la nature réelle des luttes actuelles des jeunes Africains se manifeste à travers la propagande martelée à longueur d’antenne par sa sphère médiatique : pauvres, ingrats, les Africains sont contre les Français, les Américains, l’Union Européenne et l’Occident si charitables. La vérité est pourtant toute simple : les jeunes générations Africaines veulent que leurs élites dirigeantes œuvrent à sortir leurs pays de la spirale sans fin de sous-développement et les populations de la trappe de pauvreté. Indépendance et souveraineté des Peuples Africains sont des passages obligés vers ces objectifs.



Comme de concert, et par réflexe, ce sont leurs « amis internationaux » que Mohamed Bazoum (Niger) et Ali Bongo ont appelé à l’aide, les États-Unis et la France explicitement dans le cas de Mohamed Bazoum. Ils étaient censés avoir été « démocratiquement élu » par leurs peuples respectifs. Aucun des deux déposés n’a appelé son peuple à se soulever afin de le remettre sur le trône. A lui seul, ce fait nous dit qui, dans l’esprit des présidents « démocratiquement élus », détient la souveraineté au Niger et au Gabon. Ce ne sont pas les peuples respectifs de ces pays, mais les puissances du « club des démocraties et des droits de l’homme ».



N’ayant donc de compte à rendre qu’à ce club, au FMI et à la Banque mondiale, les présidents déposés ne peuvent pas en appeler au peuple. Mais Ali Bongo, pilier de la FrançAfrique, s’est adressé à ses « amis internationaux » en anglais, comme s’il avait voulu désigner le responsable de son éviction du pouvoir.



Gabon : le putsch des généraux



Le peuple gabonais en liesse a applaudi la déposition le 30 août 2023 de Ali Bongo par un putsch des généraux. Il n’a manifesté aucun intérêt pour le verdict des urnes. Une « opposition » affirmant sa victoire électorale ne se glissera donc pas, pour le moment, dans la continuité parée d’habits neufs d’un système

Bongo en place depuis près de soixante ans à la tête d’un régime au service des seuls intérêts de puissances étrangères et de ceux propres de ses dignitaires. Instruite par la nature profonde du mouvement populaire parti d’Afrique de l’ouest, la France a activé l’option du putsch des Généraux. Si Ali Bongo a repoussé la demande d’Emmanuel Macron de renforcer la présence militaire française au Gabon « pour combattre le terrorisme au Mali, Burkina Faso et Niger » , on n’était pas certain à Paris que la réponse du successeur par les urnes de Ali Bongo serait différente de celle du Président déposé. Ce sont donc les Généraux, sollicités par Paris, qui se sont glissés dans la continuité parée d’habits neufs d’un système Bongo, sans Ali

Bongo.

Le système reste donc intact, à la tête d’un régime dont l’action s’inscrit avec constance contre l’intérêt national du Gabon et les besoins et aspirations des populations depuis six décennies.



Sans aucun doute, les nouveaux maîtres du pays vont persister dans leur volonté d’agir dans le sens de la préservation du système Bongo et son régime. Si d’aventure il devait en être ainsi, elles seront à leur tour déposées par un puissant mouvement populaire appuyé sur un réseau de jeunes Officiers et Sous-officiers résolus épris de dignité, soucieux de la souveraineté du Gabon et des besoins et aspirations des populations.



Par conséquent, la seule option salutaire pour le Peuple Gabonais demeure la même : par la pression de sa mobilisation, contraindre les nouvelles autorités à inscrire leur action dans le cadre de la reconquête de son indépendance et de sa souveraineté. Le schéma gabonais guette à court terme le Kamerun, le Congo et la R.D. Congo.



Le mouvement qu’incarnent aujourd’hui les peuples et les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger s’appréhende comme composante de la résistance ininterrompue des Africains épris de dignité. Il représente un front de la séquence actuelle de la résistance millénaire des Africains. Depuis de nombreux siècles, en effet, une guerre oppose les générations successives de résistances africaines à une coalition de trois forces identifiées : l’Islam conquérant, l’impérialisme européen et les générations d’élites gouvernantes corrompues soumises à l’impérialisme se succédant au pouvoir d’État. Le but constant de la coalition des trois forces est de perpétuer la servitude des Africains. Reconquérir l’indépendance et la souveraineté des Peuples Africains

est le but commun des résistances africaines ininterrompues. La survie des Peuples Africains dépend de leur capacité de s’organiser pour opposer un front commun au péril commun que représente la coalition des trois forces mentionnées. Le Gabon et son peuple ont la responsabilité d’ouvrir le front Afrique Centrale de la séquence actuelle d’une guerre d’indépendance millénaire.

Cette guerre est la nôtre, à nous tous Africains du Kamerun, du Congo, de R.D. Congo, du Tchad, d’Angola, du Kenya, de Côte d’Ivoire, du Nigéria, etc. Le

Peuple Gabonais porte cette responsabilité en partage avec les Peuples du Tchad, du Kamerun, du Congo et de R.D. Congo où les populations sont volontairement décervelées par le tropisme présidentiel messianique qui semble caractériser les principaux dirigeants des « oppositions » politiques nationales.



Ce qui importe, c’est l’indépendance et la souveraineté nationales



S’agissant d’une communauté politique, l’indépendance est la conjonction de deux faits. Le premier est le fait de produire ce que consomment ses membres et ses Institutions. Les biens et services, bien sûr, mais également les constructions idéologiques qui structurent le socle des valeurs de civilisation de la société. Le deuxième est le fait que l’acte de production sociale résulte de sa libre détermination. Les Africains déportés aux « Amériques » et réduits en esclavage produisaient ce qu’ils consommaient, les Africains contraints par le travail forcé sur leur propre terre aussi. Mais ni les uns, ni les autres ne décidaient de leurs actes de production.



Indépendance et souveraineté désignent deux objets, en lien l’un avec l’autre, par lesquels un Peuple manifeste son existence dans le monde dont il est partie intégrante. La souveraineté d’un Peuple est l’expression de sa volonté de faire valoir son droit de disposer de lui-même. Rapport du Peuple à lui-même, cette volonté se manifeste indépendamment des moyens dont il dispose sur le moment pour exercer ce droit.



Elle est l’expression ultime de sa liberté. La souveraineté se défend au risque d’en périr ; elle ne peut être déléguée à une puissance étrangère. Parce qu’aucun Peuple n’est seul au monde, tous et chacun transigent nécessairement sur la part de ce qu’ils sont prêts à décider et/ou partager avec d’autres Peuples, c’est à dire sur leur degré de dépendance vis à vis des autres peuples et nations du monde. Ici se trouve le champ de l’indépendance. Celle-ci parle des relations d’un peuple donné avec les autres peuples. Elle est toujours relative.



La souveraineté de droit des Peuples Africains sur les territoires qu’ils habitent est reconnue par le droit

international. Le défi des Africains consiste à l’exercer. L’exercer signifie décider du niveau auquel placer

le curseur de leurs interdépendances avec les autres peuples et nations du monde, c’est à dire du niveau

auquel ils placent le curseur pour chacun des grands chapitres de leur projet de développement selon leur

modèle de développement propre. Par exemple : agriculture, santé, énergie, infrastructures économiques,

formation des compétences humaines, niveau du partenariat extérieur, en quels domaines et avec quels

partenaires. Indépendance et souveraineté ont une raison d’être : garantir le bien commun ultime de la

Communauté politique, à savoir la survie, la sienne en tant que telle et celle de ses membres. De ce fait, il

revient au même de dire reconquérir indépendance et souveraineté ou se doter des capacités fondamentales

propres de détermination économique et politique, autrement dit se doter des moyens de la souveraineté.

Afrique Centrale : les marqueurs d’une volonté réelle d’indépendance et de souveraineté.



La cohésion sociale et l’unité nationale qui en dépend sont des résultats de l’action de l’État qui se donne

les moyens à ces fins. Ces résultats de l’action de l’État et ses Institutions sont intimement liés à la

satisfaction des besoins et aspirations des populations. Seul un État souverain est en capacité de définir,

planifier et mettre en œuvre un projet d’actions ayant ces impératifs d’harmonie sociale pour objectifs,

autrement dit un modèle de développement adapté aux besoins et aspirations des populations du territoire. Il

n’y a pas de modèle de développement universel. Pour les pays africains, entreprendre de le faire, c’est

entreprendre de sortir de la spirale de sous-développement. C’est entreprendre de se défaire de l’emprise de

l’impérialisme. La puissance des pays qui réduisent les Africains en servitude a précisément pour source,

depuis des siècles, les veines ouvertes de l’Afrique et des Africains. En Afrique Centrale, la volonté réelle

d’indépendance et de souveraineté peut se ramener aujourd’hui à trois initiatives à prendre.



D’abord, le refus de toute présence militaire impérialiste en terre africaine. L’idée selon laquelle les

armées des puissances impérialistes en Afrique sont là pour combattre le « terrorisme » est un contresens.

Ces armées ne sauraient avoir pour mission de combattre les instruments de politique étrangère de leurs

pays. La fonction assignée aux franchises locales d’Al Kaeda (Boko Haram, SELEKA, FDA (Forces

Démocratiques Alliées)) et aux séparatismes illégitimes (M23 et autres AMBA Boys) par les puissances

impérialistes consiste précisément à entretenir l’insécurité et le chaos en Afrique à un niveau dissuasif pour

tout projet significatif de développement. Les forces militaires des puissances impérialistes en Afrique ont

pour mission de s’assurer que le système de prédation continue de bien remplir son rôle. Elles s’acquittent

de cette mission, notamment en portant des marionnettes au pouvoir et en assurant la protection du régime

installé des protégés de l’impérialisme. Cette situation de spoliation à mains armées des Africains par les

anciennes puissances esclavagistes et coloniales est de plus en plus instable. La raison en est la réémergence

de la Chine en tant que pôle de développement et de puissance dans le contexte où toutes les régions du

monde sont désenclavées les unes par rapport aux autres .



Ensuite, la répudiation du système Franc CFA et la création d’une monnaie souveraine, confédérale de

préférence. Une monnaie souveraine sur un territoire est l’unique instrument connu pour penser et mettre en

œuvre une politique économique indépendante. Confédérale, elle est l’instrument d’intégration économique

et d’aménagement cohérent de l’espace territorial confédéral. Sans monnaie souveraine, le développement

des pays d’Afrique Centrale et la sortie de leurs populations de la trappe de pauvreté sont rigoureusement

impossibles. La pauvreté des Africains et la spirale de sous-développement des pays africains ne peuvent

pas être découplés des rapports de pouvoir internationaux. Ce qui est « bon pour les Africains » ne peut en

aucun cas l’être si cette chose est décidée à Washington, New York, Bruxelles et Paris.



Enfin, la création d’une entité politique digne de ce nom. Les pays de l’espace CEEAC doivent créer une

Confédération multinationale des États souverains d’Afrique Centrale. La Confédération serait le niveau de

compétence et de décision, collectives, en matières de défense et sécurité, de monnaie de Banque Centrale,

de politique étrangère (diplomatie, politique commerciale) et d’un Code des investissements commun, le

Code minier en particulier. Chacun des pays membres resterait souverain pour toutes les autres matières. Le

seul fait d’acter cette initiative dotera le Confédération alors seulement projetée d’un potentiel économique,

d’une capacité sécuritaire et d’un poids diplomatique sans communes mesures avec tous ceux additionnés

de ses pays candidats à l’adhésion.



Ces trois initiatives ne sont pas réservées aux seuls régimes en place. Elles devraient être le cœur des projets

des « oppositions » qui ambitionnent de gouverner. Les premiers doivent être contraints de les prendre et les

second invités à en faire le cœur de leurs projets, les deux par la pression des mobilisations populaires. Il

importe que chaque pays aussi bien qu’une Confédération éventuelle soient gouvernés par des Institutions

structurellement stables. Stables parce que traduisant la volonté de satisfaire les besoins et aspirations des

populations et la volonté de reconquête de l’indépendance et de la souveraineté. Nos sociétés doivent être

gouvernées par des Institutions. Elles ne doivent pas être administrées par l’humeur des personnes qui se

retrouveraient à leur tête à un moment donné. Une fois les périmètres des communs, de l’intérêt national et

de l’intérêt général délimités, la liberté doit être posée comme principe, celle des personnes physiques et

celle des personnes morales actrices de la vie économique et sociale.



Voir Abbo A Beyeck. UBUNTUKAMI : l’Hypothèse Négro-Africaine. Amazon, Août 2023.

ABBO A BEYECK. Économiste, consultant en stratégie, retraité.

Ancien membre dirigeant de l’UPC (Union des Populations du Cameroun). 02 septembre 2023