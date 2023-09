MONDE ENTIER :: Guide pratique : Utiliser l’argent colloïdal sur une plaie :: WORLD

Se retrouver avec une plaie peut rapidement arriver et parfois même sans qu’on s’en rende compte. Que la cause soit connue ou non, le plus important est de la soigner. À cet effet, de nombreuses solutions existent parmi lesquelles l’on retrouve l’utilisation de l’argent colloïdal. Voici plus d’informations à ce propos.

L’argent colloïdal comme alternative naturelle pour les soins des plaies

Si vous êtes à la recherche d’un traitement non seulement naturel, mais aussi efficace pour soigner

une plaie, opter pour l’argent colloïdal est la solution idéale. Il est considéré comme l’un des meilleurs remèdes naturels qui soient. Notez que sous forme colloïdale, l’argent s’avère le plus efficace. En effet, sous cette forme, il est sans toxicité et plus assimilable par l’organisme.

Par ailleurs, les colloïdes sont des particules très fines qui restent en suspension et ne se déposent pas dans les tissus afin d’être immédiatement disponibles et accessibles aux cellules.

Qu’est-ce que l’argent colloïdal et comment agit-il ?

Reconnu pour son efficacité dans la lutte contre les microbes, les virus et les bactéries, l’argent colloïdal est en effet un produit naturel, un antimycosique efficace, un puissant antiseptique et anti-infectieux à large spectre. Il élimine la majorité des bactéries pathogènes de même que les souches résistantes aux antibiotiques, dont E. coli. Il élimine également un nombre considérable de parasites et de virus. Notez qu’il n’induit aucune souche résistante. Alors, n’hésitez pas à acheter de l'argent colloïdal et à l’utiliser pour soigner vos plaies.

Il faut rappeler que l’argent colloïdal possède également des vertus anti-douleur, anti-acidité et anti-inflammatoire puis des propriétés apaisantes.

Les propriétés antimicrobiennes de l’argent colloïdal

L’utilisation de l’argent colloïdal remonte à des siècles. À l’époque, il servait déjà d’antibactérien à large spectre. Aujourd’hui, l’argent colloïdal est une solution aqueuse contenant des molécules d’argent et est conçu de manière à ce que l’organisme puisse non seulement l’absorber, mais aussi l’utiliser de manière optimale. Il est excellent pour la purification de la peau et des muqueuses (oreilles, nez, bouche, etc.). Contre les irritations cutanées et divers problèmes de peau, l’argent colloïdal exerce une action apaisante. Tout bien considéré, l’argent colloïdal permet de combattre la présence de bactéries et des microbes indésirables dans l’organisme.

Étapes pour appliquer l’argent colloïdal sur une plaie

Pour soigner une plaie avec l’argent colloïdal, il faudra d’abord nettoyer la plaie à l’aide d’une compresse stérile préalablement imbibée de sérum physiologique. Une fois la plaie nettoyée, il faudra appliquer l’argent colloïdal avec une autre compresse stérile imbibée de ce dernier. Enfin préserver la plaie tout en la laissant respirer.

Précautions à prendre et ce qu’il faut éviter

L’utilisation de l’argent colloïdal par voie interne n’est pas encore autorisée en Europe, car son innocuité n’a pas encore été prononcée par l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA). Il faudrait donc l’éviter et prendre toujours l’avis d’un spécialiste avant utilisation. Pour l’usage en externe, il n’y a aucun risque si vous respectez les doses prescrites.

L’efficacité de l’argent colloïdal et son rôle dans la cicatrisation

Avec ses propriétés antiseptique, anti-inflammatoire et antimicrobienne, l’argent colloïdal vient très rapidement à bout des plaies et induit une parfaite cicatrisation de ces dernières. Le plus important est d’acheter un argent colloïdal de qualité et de savoir bien l’appliquer et le tour est joué.