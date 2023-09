CAMEROUN :: Panthère sportive du Ndé : staff et joueurs reprennent du service :: CAMEROON

La première séance d’entraînements de la Panthère sportive du Ndé s’est déroulée hier au Complexe sportif moderne de l’hôtel Tagidor de Bangou. C’est dans le cadre des préparatifs du championnat Elite One saison 2023-2024.

Le président du conseil d’administration, Menkam Jules François Famawa, y a été présent avec des partenaires financiers pour motiver les poulains du coach Théodore Ngatchou Bebeto.

A la fin des entraînements, il a recommandé au staff technique et médical déjà complet, de constituer une équipe de guerriers devant remporter des victoires sur le terrain après celle remportée au Tribunal arbitral sportif (TAS) à Lausanne en Suisse.

Il a regretté que le comité exécutif de la fédération camerounaise de football dirigé par le président Samuel Eto’o ait commis une erreur d’appréciation après le match de playoffs down de 2022 à Garoua remporté de manière héroïque par Nzuimanto face à la formation de Yafoot.

Cette erreur commise a été de croire que ce match a été truqué alors que la rencontre passait en direct à la télévision. Le président de la Fecafoot avait d’alors mis sur pied une commission instituée de manière illégale qui a siégé par la suite et décidait de rétrograder Nzuimanto en division inférieure.

Les procédures judiciaires à la Chambre d’arbitrage et de conciliation (CAA) et au TAS à l’effet de rétablir l’honorabilité aussi bien du département du Ndé que de la Panthère a privé l’équipe mythique des fils et filles du département à être absent des terrains pendant la saison 2022-2023. Le président de Nzuimanto a invité le président de la Fecafoot à la tempérance pour qu’ensemble ils développent le football camerounais.

Après ces mots d’espoirs, il a remis une importante somme d’argent au staff pour les primes d’entraînements et consorts.

Le président a rassuré les joueurs et le staff de ce que les choses ne seront plus comme avant. Il fait ainsi allusion à l’implication des partenaires financiers qui sont en pourparlers avec des grands clubs et centres de formation en Europe. Il a exhorté les joueurs d’être des modèles, de pratiquer du beau football et de gagner des matchs pour que Nzuimanto revienne de la plus belle des manières.

Pour accéder à la demande des supporters qui se plaignent de la distance Bangangté -Bangou, Menkam Jules François Famawa a indiqué que les entraînements se feront surtout au stade municipal de Bangangté. Mais que ce sont des séances spécifiques et les matchs amicaux qui se tiendront à Tagidor.

Pour terminer, le Pca de la Panthère sportive du Ndé a invité les fils et filles du Ndé désireux d’apporter leurs soutiens à Nzuimanto d’être présents à l’assemblée générale ordinaire du club qui se tiendra le dimanche 10 septembre à Bangangté.